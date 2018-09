Kickboxer Balicha muss 12 Monate hinter Gitter

Der Hauptangeklagte Paulo Balicha wird zu zwölf Monaten unbedingter Freiheitsstrafe und 21 Monaten bedingter Strafe verurteilt. Die Probezeit für die bedingte Strafe beträgt zwei Jahre. Das entschied das Baselbieter Strafgericht am Donnerstagmorgen. Die Staatsanwaltschaft hatte drei Jahre Haft gefordert. Der Verteidiger hatte sich für ein Strafmass von 60 Tagessätzen zu zehn Franken eingesetzt.

Ein Mammut-Prozess

Zuerst überfiel der Thaiboxer Paulo Balicha am 24. Feburar 2014, unterstützt von einem maskierten Schlägertrupp, das Dojo von Shemsi Beqiri in Reinach BL. Dann forderte Balicha seinen Rivalen zum Duell und liess sich beim Kampf gegen seinen Rivalen filmen. Als Beqiri die Oberhand gewann, griffen Balichas Helfer ein. Die Aufnahmen gelangten kurze Zeit nach dem Überfall an die Öffentlichkeit.

Der Vorfall zog den grössten Prozess der Baselbieter Justizgeschichte nach sich. An 28 Verhandlungstagen wurden die Geschehnisse im Gerichtssaal auseinandergenommen. Zuvor mussten über 100 Befragungen durchgeführt werden, an denen im Schnitt je 20 Personen teilnahmen. Allein eine Konfrontationseinvernahme habe 25'000 Franken gekostet, wie die Erste Staatsanwältin gegenüber 20 Minuten sagte. Hinzu kommen 20 Privatklagen sowie ein Rechtshilfegesuch aus den USA, dessen Bearbeitung allein zwei Jahre beansprucht habe.

(las)