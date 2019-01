16 Linksautonome nach Saubannerzug verurteilt

Von 18 Beschuldigten sind am Freitag 16 verurteilt und zwei freigesprochen worden. Sechs der Verurteilten erhielten eine unbedingte Freiheitsstrafe von 17 Monaten, neun eine bedingte Freiheitsstrafe von mindestens 20 Monaten. Ein Verurteilter erhielt eine Geldstrafe. Die 18 jungen Erwachsenen, heute im Alter zwischen 20 und 31 Jahren, waren an den Krawallen rund um die unbewilligte Kundgebung am Abend des 24. Juni 2016 beteiligt gewesen. Dabei wurden mehrere Polizisten angegriffen und verletzt und es entstand ein Sachschaden über 150'000 Franken.

Die Staatsanwaltschaft hatte für die Angeklagten eine Freiheitsstrafe verlangt, für neun von ihnen eine unbedingte. Ein 29-Jähriger, der auch an Ausschreitungen in Zürich beteiligt gewesen sein soll, soll eine unbedingte Freiheitsstrafe von 38 Monaten erhalten.

Linksautonome riefen zur Solidarität auf

Die Schuldsprüche erfolgten namentlich wegen Sachbeschädigung, einfacher Körperverletzung, Landfriedensbruch sowie mehrfacher Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte. Teilgenommen hatten an dieser unbewilligten Kundgebung zu nächtlicher Stunde rund 50 vermummte Personen, welche die Staatsanwaltschaft der linksextremen Szene zuordnete. Für die festgenommenen 18 Personen geht die Anklage von Mittäterschaft und einem gemeinsamen Tatbeschluss aus.

Linksautonome Kreise hatten schon im Vorfeld der Urteilseröffnung zur Solidarität mit den «Basel 18» aufgerufen. Im Netz kursierte ein Video, das zeigt, wie in der ganzen Deutschschweiz entsprechende Transparente und Graffitis angebracht wurden. Und wie schon zum Prozessauftakt Ende Oktober letzten Jahres, wurde das Basler Strafgericht zur Urteilseröffnung am Freitag von linken Demonstranten belagert.



Ein Leser-Reporter filmte die Ausschreitungen nahe des Spalentors. (Video: Leser-Reporter)

(lha/las/sda)