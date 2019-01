WC-Vandalen schlagen schon wieder zu

«Es ist himmeltraurig wenn man mitansehen muss, was hier wieder abgegangen ist», so ein Post in einer Möhliner Facebook-Gruppe. Er bezieht sich auf das schmucke, altgediente WC-Häuschen im Ortsteil Riburg, das in der Nacht auf den 28. Dezember von Vandalen heimgesucht wurde. «Die Eingangstüre wurde gewaltsam eingetreten und die Fensterscheiben demoliert», erklärte Peter Meyer, Bereichsleiter Aussendienste und Werke der Gemeinde Möhlin, auf Anfrage.

Er geht davon aus, dass die Vandalen jeweils in der Nacht zuschlagen. Bereits zum dritten Mal kam es innerhalb eines Jahres zu so einer Vandalismus-Attacke auf die öffentliche Toilette auf dem beliebten Spielplatz. «In allen Fällen haben wir Anzeige erstattet», so Meyer. Doch bislang blieben alle Massnahmen ohne Erfolg, denn die Übeltäter sind nach wie vor unbekannt.

Und sie haben möglicherweise schon wieder zugeschlagen: Auch das Bahnhofs-WC wurde dieser Tage verwüstet und im Nachbarsstädtchen Rheinfelden wurde erst kürzlich eine öffentliche Toilette zerstört.

Überführen Kameras schon bald Übeltäter?

Auf Facebook kocht die Volksseele, wie zahlreichen Kommentaren zu entnehmen ist: «Einfach nur traurig», findet eine Userin. Ein anderer glaubt, es brauche schon bald einen obligatorischen Schulunterricht mit dem Fach «Wie benehme ich mich in der Öffentlichkeit.»

Doch über eines sind sich fast alle User einig: Eine Videoüberwachung muss her. Zwar ist ihnen das nicht die liebste Lösung, doch scheint sie mittlerweile unumgänglich: «Also ich wäre für eine Kamera. Nur wer selber Dreck am Stecken hat, kann damit ein Problem haben», so ein Kommentator. Ein weiterer User sieht klare Konsequenzen für die Vandalen: «Am besten alles überwachen und dann das Video ohne Vorwarnung ins Netz stellen.»

«Ich bedauere die Attacken sehr, weil darunter Kinder und Erwachsene leiden», sagt auch Meyer. Die Toilette wird nun repariert. Parallel dazu würden Abklärungen zur Prüfung weiterer Massnahmen laufen, versichert er.

Chromstahl gegen Vandalismus

Noch vor wenigen Jahren waren auch in Basel die öffentlichen Toiletten ein beliebtes Ziel von Vandalen. Doch die Modernisierung der Anlagen brachte Besserung: «Seit längerer Zeit achten wir darauf, die öffentlichen Toiletten vandalismussicher zu bauen», so Carmen Jeker, Leiterin Betrieb beim Tiefbauamt Basel, gegenüber 20 Minuten.

Die Innenausstattung der Toiletten bestehe vorwiegend aus Chromstahl, das sich einerseits gut reinigen lässt und andererseits nicht demoliert werden kann. «Wir vermeiden das Anbringen von grossen Fensterscheiben und Einrichtungen, die leicht abzureissen sind. So verstecken wir Leitungen beispielsweise in der Wand.», so Jeker.

Ganz seien die Attacken aber auch mit der neuen Bauweise nicht zu verhindern: «Es kommt vermehrt zu Sprayereien», erklärt sie.

(mis)