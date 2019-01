Velofahrerin (29) gerät unter Sattelschlepper

Am Mittwochmorgen, 30. Januar ist es auf der Kreuzung beim Dreispitz in Basel zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 55-jähriger Lastwagenfahrer übersah gegen 9.45 Uhr beim Abbiegen aus dem Leimgrubenweg in die Münchensteinerstrasse eine 29-jährige Velofahrerin. Die Frau geriet in der Folge unter den Sattelschlepper, wie die Polizei mitteilte.

Die Velofahrerin wurde verletzt und musste von der Feuerwehr geborgen und von der Sanität in den Notfall eingeliefert werden, wie es weiter heisst. Während der Unfallaufnahme musste eine Fahrspur der Münchensteinerstrasse für knapp zwei Stunden gesperrt werden. Der genaue Unfallhergang wird untersucht. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei (061 699 12 12) zu melden.

(20 Minuten)