«Wir sprechen sie mit schlechtem Gefühl frei»

Der juristische Grundsatz «im Zweifel für den Angeklagten» wurde am Montag, 17. Dezember, am Baselbieter Strafgericht auf eine harte Probe gestellt. «Es gibt viele Hinweise, dass es sich so abgespielt hat, wie es das Opfer erzählt», sagte der Präsident des Dreiertribunals. Doch am Ende blieb den Richtern nichts anderes übrig, als den Beschuldigten freizusprechen.

Zwar sei es klar, dass die sexuellen Handlungen gegen den Willen des Opfers erfolgt seien. «Doch ist der innere Widerstand nicht genug, um eine Vergewaltigung darzustellen», so die Begründung. Es könne kein Vorsatz konstruiert werden, wenn ein Opfer nicht deutlich klarmache, dass es etwas nicht wolle.

Happiger Vorwurf

Die Staatsanwaltschaft warf dem Mann vor, im November 2014 eine damals 15-Jährige unter einem Vorwand in die Wohnung eines Verwandten gelockt und sie dort vergewaltigt zu haben. Die junge Frau hatte später auf Anraten eines Freundes Anzeige erstattet.

Laut Anklageschrift trafen sich der damals 18-jährige Beschuldigte und das mutmassliche Opfer in den frühen Morgenstunden im Kanton Basel-Stadt. Er habe ihr nach einem Gespräch angeboten, ihr ein Taxi nach Hause zu organisieren.

Stattdessen seien sie aber in einer Baselbieter Wohnung gelandet, wo es erst zu sexueller Nötigung und schliesslich zur Vergewaltigung gekommen sei. Wegen der körperlichen Überlegenheit des Beschuldigten habe sich die Frau nicht zur Wehr setzen können. Die Staatsanwaltschaft forderte eine bedingte Freiheitsstrafe von 20 Monaten.

War Sex einvernehmlich?

«Sie erzählen beide dasselbe. Die Frage ist nur die nach der Freiwilligkeit», konstatierte der Gerichtspräsident. Tatsächlich gab der Beschuldigte zu, mit der Frau Sex gehabt zu haben. Jedoch beharrte er darauf, die Intimitäten seien einvernehmlich gewesen.

Die Verteidigung führt in ihrem Plädoyer zahlreiche Zweifel an der Geschichte der Frau an. Für eine Verurteilung gebe es zu viele Unstimmigkeiten. So soll der Inhaber der Wohnung nichts von angeblichen Hilfeschreien mitbekommen haben. Deshalb verlangte die Verteidigung einen Freispruch in den Anklagepunkten der Vergewaltigung und der sexuellen Nötigung.

20'000 Franken Genugtuung gefordert

Für die Opfervertreterin war klar, dass der Vorfall bei ihrer Mandantin grosses Leid verursacht habe, wie sie unmissverständlich festhielt. «Er hat die Naivität der Privatklägerin ausgenutzt, um sich sexuell zu befriedigen», hielst sie fest.

Die Frau habe langfristige Folgen davongetragen, unter denen sie noch heute leide. Deshalb forderte sie eine Genugtuung von 20'000 Franken.

Gutachten erstellt

Im Jahr 2017 wurde der Fall erstmals verhandelt. Weil allerdings Fragen im Bezug Aussagefähigkeit der Frau aufkamen, gab das Gericht ein psychologisches Gutachten in Auftrag.

Am Montag, mehr als vier Jahre nach dem angeklagten Delikt, wurde eben dieses Gutachten am Strafgericht detailliert durchgekaut. Die Expertin kam zum Schluss, dass trotz möglicher Fehlerquellen die Aussagefähigkeit des Opfers nicht angezweifelt werde. Sie hätte den Vorfall nicht einfach erfinden können, so die Expertise.

Das Gutachten liess aber die Möglichkeit offen, dass die Frau die Vergewaltigung als «korrigierende Massnahme zum Schutz des Selbstbildes» nachträglich an die Geschehnisse geknüpft habe. Dies entlastete den Beschuldigten zusätzlich.

«Achten Sie auf den Willen von Frauen»

Am Ende sah sich das Gericht gezwungen, den Mann trotz einem «schlechten Gefühl» freizusprechen. Auch die Genugtuungforderung wurde abgewiesen. Der Richter mahnte ihn aber, künftig den Willen von Frauen zu respektieren.

