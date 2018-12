Hässliche Tannenbäume für ein perfektes Fest

Die Geschichte der hässlichen Tanne, die an Heiligabend im Wald steht und sich nichts sehnlicher wünscht, als von einer Familie in ein weihnachtliches Heim geholt zu werden, gehört wohl zu den beliebtesten Weihnachts-Erzählungen. Natürlich zeigt ein Paar am Ende Erbarmen mit dem Nadelbaum, fällt diesen kurzerhand und schmückt die kahlen, krummen Äste mit Kerzen, Kugeln und Lametta im trauten Wohnzimmer.

Angelehnt an diese Geschichte hat der Verein für Sozialpsychiatrie Baselland (VSP) ein Projekt auf die Beine gestelltgestellt. Um auch nicht normkonformen Tannen eine Chance zu geben, verkaufen sie dieses Jahr zum ersten Mal krumme Weihnachtsbäume – ganz nach dem Motto: Perfekt geht auch anders.

Charakterbäume statt Perfektionismus

Im vergangenen Jahr hatte der VSP einige Fälle erlebt, in denen man die Mietttannen von Kunden wieder zurückholen musste, weil ihre Optik nicht deren Vorstellungen entsprach. So sei auch die Idee der krummen Weihnachtsbäume entstanden, erzählt Jan Pistorius, Leiter Gartenunterhalt des VSP: «Wir wollen mit dem Projekt in die Gegenrichtung lenken und den Menschen wieder den eigentlichen Sinn hinter dem Weihnachtsbaum zeigen.» Im Fokus sollte dabei nicht der perfekt geformte Baum stehen, sondern die liebevolle Dekoration und die Tradition.

Gerade in der heutigen Welt komme ein solches Projekt sicherlich gut bei den Leuten an, findet Pistorius: «Wir wollen Menschen ansprechen, die das Perfekte, Makellose kritisch hinterfragen. Mit den krummen Tannen können wir den Blickwinkel verändern und die Leute wieder für das Natürliche und Ursprüngliche begeistern.»

Christbaum kein Markenprodukt

Auch der Forstbetrieb der Bürgergemeinde Basel kennt den Perfektionismus der Leute beim Kauf ihres Christbaums. Im Falle eines zu schräg gewachsenen Baums probieren sie ihre Kunden aber zu überzeugen: «Wir sagen ihnen, dass ein Tannenbaum nun mal ein Natur- und kein Markenprodukt ist», so Adrian Bechter, Mitarbeiter des Forstbetriebs, auf Anfrage.

In den meisten Fällen seien die Kunden zufrieden. «Sollte es aber dennoch vorkommen, dass ein Kunde mit dem vorbestellten Baum unzufrieden ist, ersetzen wir diesen natürlich», so Bechter weiter.

Krumme Tannen und Rüebli

Schon im Jahr 2013 entdeckte der Detailhändler Coop in optisch nicht einwandfreien Naturprodukten eine Marktlücke. Mit der Produktlinie Ünique bekamen dreibeinige Rüebli, krumme Gurken und übergrosser Blumenkohl dann ihren festen Platz im Regal.

Ob krumme Äste, schräger Stamm oder untypische Spitzen – wie auch im Coop sind im Sortiment des VSP alle Tannen willkommen: «Das Projekt passt gut zu unserem Konzept, weil hier auch Menschen arbeiten, die vielleicht nicht dem perfekten Bild entsprechen», so Pistorius.

Der Tannenbaum-Verkauf findet am Donnerstag, 20. Dezember, zwischen 15 Uhr und 18 Uhr und am Samstag, 22. Dezember, zwischen 10 Uhr und 16 Uhr, im Walzwerkareal in Münchenstein statt. Der Preis für die perfekt unperfekten Tannen ist jedem freigestellt.

Diese Tannen sind bei den Baslern am beliebtesten. (Video: Fabienne Haupt)



