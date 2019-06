Dieser aufgeblasene Sneaker ist Kunst

Bei Olaf Nicolais «Big Sneaker» wird der Mensch zum Zwerg. Der aufgeblasene Nike-Turnschuh ist sogar begehbar. Ein Werk wie geschaffen für die Art Basel Unlimited, wo das Ausstellungskriterium vor allem die Grösse ist. Die Werke an der kuratierten Unlimited sind allerdings eher schwer verkäuflich. Dafür rollt der Rubel in den Nebenhallen, wo die Galerien an der Art Basel ihre Stände haben.

40 Millionenverkäufe am ersten Tag

Alleine am ersten Tag wurden gegen 40 Verkäufe für mindestens je eine Million getätigt, teilte die Messe am Dienstagabend mit. Auf der Liste der Top-Seller befinden sich auch zwei Schweizer Galerien.

Der höchste kommunizierte Preis erzielte die New Yorker David Zwirner Gallery mit einem Frühwerk von Gerhard Richter: Das schwarzweisse, fotorealistische Gemälde «Versammlung» von 1966 wurde für 20 Millionen Dollar verkauft. Die Galerie vermeldete noch sechs weitere Millionenverkäufe, unter anderem mit Gemälden von Sigmar Polke, Neo Rauch und Kerry James Marshall.

Schweizer Galerien sahnen ab

Auch Schweizer Galerien konnten Millionenverkäufe verbuchen. Die Basler Galerie von Bartha verkaufte eine Komposition der Schweizer Künstlerin Sophie Taeuber-Arp für eine Million Franken an ein nicht genanntes Museum. Die Zürcher Galerie Hauser & Wirth vermeldete gleich vier Verkäufe im Millionenbereich, darunter die abstrakte Plastik «Aphrodite's Lover» von Jack Whitten, die für 2,5 Millionen Dollar verkauft wurde.

Basler Baselitz unter den Top-Sellern

Begehrt sind nach wie vor Gemälde des teilweise in Basel lebenden und arbeitenden deutschen Malers Georg Baselitz. Die Londoner Galerie Thaddäus Ropac verkaufte gleich drei seiner Spätwerke für über eine Million. Auch die White Cube Gallery, London konnte ein Baselitz-Gemälde («Nachtessen in Dresden») für 2,5 Millionen Euro absetzen.

Gönnen Sie sich einen Rundgang durch die Art Unlimited im Video.

(sda)