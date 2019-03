Werden Pferde für die Fasnacht ruhig gespritzt?

Am ersten Cortège der diesjährigen Fasnacht sorgte der Sturz eines Pferdes, das auf einer Metallplatte ausgerutscht war, für grosse Aufregung. Beim Sturz zog sich das Tier eine Schürfwunde am Unterleib zu. Bis es wieder auf eigenen Beinen stehen konnte, verstrich rund eine Viertelstunde.

Umfrage Sollen Pferde an der Basler Fasnacht verboten werden? Nach diesem Unfall erst recht.

Den Zwischenfall sollte man nicht überbewerten.

Ich habe dazu keine Meinung.

Für Tierschützer war der Vorfall eine Bestätigung für ihr Bestreben, die Teilnahme der Pferde an der Basler Fasnacht zu unterbinden. Oliver Bieli, Initiant der Kampagne «Für eine Basler Fasnacht ohne Tierleid», reagierte am Montag mit einem neuerlichen Schreiben mit «dringlichen Fragen» an das Fasnachts-Comité.

«Ein gesundes Tier, das nicht unter Stress oder Medikanten steht, würde nach einem Sturz umgehend wieder aufstehen», sagt Bieli. Im Schreiben fragt er denn auch: «Weshalb dürfen für die Basler Fasnacht gesunden Pferden starke Beruhigungsmedikamente gespritzt werden, damit sie dem enormen Stress standhalten?»

«Behauptungen entbehren jeglicher Grundlage»

Laut einer Medienmitteilung des Fasnachts-Comités sind die Anschuldigungen Bielis haltlos: «Behauptungen, das Pferd habe zu irgendeinem Zeitpunkt Beruhigungsmittel oder andere Medikamente erhalten, entbehren jeglicher Grundlage.» Auch sei das Pferd nicht unter Stress gestanden: «Eine sofort eingeleitete tierärztliche Untersuchung ergab, dass das Pferd keine Stresssymptome zeigte.»

Zudem sei der Versuch der Pferdes, wieder aufzustehen, an der nassen Unterlage gescheitert: «Das Pferd versuchte wieder aufzustehen, was ihm aber erst gelang, nachdem Helfer es von der glitschigen Stahlplatte weggezogen hatten.»

Tierschützer warten mit Sedierungs-Vorwürfen auf

Bieli und seine Mitstreiter haben für Mittwochmittag unter dem Motto «Tierquälerei ist kein Weltkulturerbe» zu einer Demo in der Elisabethenanlage unweit des Bahnhof SBB aufgerufen.

(jes)