Gutachter stuften Killerin A.F. 2016 als harmlos ein

Mindestens fünf Mal wurde A.F.* zwischen 2002 und 2016 psychiatrisch untersucht. Die 75-jährige tötete am 21. März im Basler Gotthelfquartier den siebenjährigen Ilias mit Messerstichen in den Hals. Noch am selben Tag stellte sie sich mit der Tatwaffe in der Hand der Staatsanwaltschaft, wie aus einem am Dienstag publizierten Urteil des Basler Appellationsgerichts hervorgeht.

In der achtseitigen Urteilsbegründung werden erstmals Details über ihre psychische Erkrankung publik. Demnach leidet die Frau seit vielen Jahren an einer anhaltenden, wahnhaften Störung, die erstmals 2002 festgestellt wurde. Sie befand sich seither mehrfach in stationärer psychiatrischer Behandlung. Dabei habe sie sich aber «mehrheitlich behandlungsunwillig gezeigt». 2003 wurde die Diagnose bestätigt und A.F. als «vollständig unzurechnungsfähig» eingestuft.

Ihre fortschreitende wahnhafte Erkrankung geht auf auf einen Konflikt mit den Justizbehörden zurück, der 1977 seinen Anfang nahm. Seither sahen sich A.F. und ihr mittlerweile verstorbener Lebenspartner als Opfer korrupter Behörden. Sie und ihr Lebenspartner hätten ein «unkorrigierbares Wahnsystem entwickelt», wird im Urteil aus früheren Gutachten zitiert.

Drohungen und eine schlechte Prognose

Die Psychiater stellten ihr eine schlechte Prognose. Ihr Wahn schreite zunehmend voran. Ihre Schreiben an Behörden wurden offenbar zunehmend aggressiv und enthielten Drohungen, die im Urteil nicht näher ausgeführt werden. Eine Diagnose vom 4. April 2016 stellt dazu fest, dass A.F. weder Einsichts- noch Schuldfhähig sei.

Wäre unter diesen Voraussetzungen nicht eine fürsorgerische Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik angezeigt gewesen? Zumal sie bereits ab 2008 bevormundet wurde. Das Appellationsgericht erörtert auch diese Frage.

«Das Gesetz verlangt als Voraussetzung der Präventivhaft wegen Wiederholungsgefahr, dass die beschuldigte Person bereits früher gleichartige Vortaten verübt hat», heisst es da. Weiter wird präzisiert, dass die Taten wirklich begangen worden sein müssen.

Als sie 2016 begutachtet wurde, kam das Gutachten noch zum Schluss, dass die Gefahr in Bezug auf die Ausführung einer Straftat noch gering sei. Drei Jahre später nahm der Fall die schlimmstmögliche Wendung.

Killerin macht Behörden verantwortlich

Nachdem A.F. im März erfuhr, dass sie ihr Appartement verlassen muss, tauchte sie unter und schreib verzweifelte Briefe an den Baselbieter Landrat und ihren ehemaligen Vermieter, in denen sie ihre alte Wohnung im Allschwil zurückverlangte, aus der sie 1997 widerrechtlich ausgewiesen worden sei. Auch diesmal trat man nicht auf ihre Forderungen ein.

A.F. sieht sich bis jetzt als Justizopfer. Die Schuld an der Bluttat schiebt sie den Behörden zu. In einer Einvernahme sagte sie: «Am meisten hat mich die Erkenntnis erschüttert, dass ein Mensch wirklich fähig ist zu einem Tötungsdelikt, wenn man ihm ein Motiv liefert und ihn drückt. Ich hätte nie gedacht, dass man einen Menschen so weit treiben kann.»

*Name der Redaktion bekannt

