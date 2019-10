Was steckt hinter diesen mysteriösen Tatorten?

In der Fussgängerzone im Liestaler Stedtli ist eine kleine Fläche mit rot-weissem Band abgesperrt. Eine Leser-Reporterin machte am Montagabend ein Foto davon und wunderte sich, was es damit auf sich hat. Ähnliche Szenerie: In Delsberg wurde mit Kreide der Umriss einer Person auf den Boden gezeichnet. Der Tatort ist ebenfalls mit Absperrband markiert. Auch davon schoss ein Leser-Reporter ein Foto.

Beide Orte haben eine Gemeinsamkeit: Sie sollen auf die Gewalt gegen Frauen aufmerksam machen. In Liestal informiert ein Aushang, der neben der Absperrung platziert wurde, die Anwohner über den fiktiven Kriminalfall: «Hier könnte letzte Nacht eine Frau zusammengeschlagen, sexuell belästigt oder vergewaltigt worden sein.» Nichts dergleichen ist an dieser Stelle passiert. Doch solche Fälle seien «täglich eine traurige Realität».

«Frau (24) von Männer-Gruppe verprügelt»

In Delsberg soll an genau der Stelle, wo die gelbe Zeichnung auf dem Asphalt prangt, eine 24-Jährige von einer Gruppe von Männern brutal zusammengeschlagen worden sei. Ihre Geschichte wird auf einer Karte, die ans Absperrband montiert wurde, auf französisch erzählt: Die Frau soll mit einem Mann getanzt haben, lehnte jedoch ab, mit ihm nach Hause zu gehen. Daraufhin schlugen die Freunde des Mannes die Frau zu Boden, liessen sie liegen und kehrten in den Club zurück.

Hinter den Aktionen steckt die Juso Schweiz. Sie will die «unsichtbare» Gewalt, die sich sowohl im öffentlichen als auch im privaten Raum gegen Frauen richtet, thematisieren, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Gewalt an Frauen werde «weitgehend verharmlost oder tabuisiert», so die Jungpartei.

Zehn Orte der Gewalt

Dezentral wurde an zehn Schweizer Standorten, darunter auch in Basel, St. Gallen und Zürich, «Orte der Gewalt» in Szene gesetzt. «Eine sehr gute Massnahme, die auf ein Thema und Zahlen aufmerksam macht, die sonst totgeschwiegen werden», fasst Jasmine Bosshard, Vizepräsidentin der Juso Baselland, zusammen.

Sie zitiert aus der Medienmitteilung: «Alle drei Wochen stirbt in der Schweiz eine Frau durch die Gewalt ihres Partners oder Ex-Partners. Jede fünfte Frau in der Schweiz hat in ihrem Leben sexualisierte Gewalt erlebt.»

Im Juni hatten Aktivistinnen eine ähnliche «Route der Gewalt» markiert und im gleichen Zug auch auf den bevorstehenden Frauenstreik aufmerksam gemacht (siehe Bildstrecke).

(jd)