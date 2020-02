Was ist mit dem Kopf dieses Trams passiert?

Auf ihrer Facebook-Seite berichten die Basler Verkehrsbetriebe in loser Folge über den Fortschritt der Reperaturarbeiten am Unfall-Tram. Das Fahrzeug krachte am 13. Oktober in einen Linienbus der BVB, 17 Personen wurden verletzt. Der stark beschädigte Führerstand ist jetzt in der Werkstatt. Der Rest des Trams hat diese nun quasi ‹kopflos› verlassen, wie das Drohnenvideo zeigt.

(lha)