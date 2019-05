Wespe bringt auf brutale Art Raupe zur Strecke

Attacke! Naturfotografin Sylvia Hug Gasser gelang am Wochenende der Schnappschuss einer Tötung. Sie beobachtete in ihrem Pratteler Garten, wie eine Wespe eine Raupe anflog, auf ihr landete, sich in ihr verbiss und ihr Opfer nach einem erbitteren Kampf anschliessend verspies. «Ich beobachtete diese Raupe für eine längere Zeit. Als sie sich nach langer Reglosigkeit ein wenig bewegte, schwirrte schwupp! diese Wespe von irgendwoher heran und attackierte die Raupe aufs Brutalste», erzählt die 71-Jährige.

«Nicht gerade gute Freunde. Dieser Sonntag kann auch brutal ausgehen», schrieb Hug Gasser zu den Bildern, die sie in die Facebook-Gruppe «Du bisch vo Prattele, wenn...» postete. Für die Schnappschüsse erhält sie lobende Worte. «Spitze Aufnahmen, einfach genial», wird kommentiert. Einige Personen stören sich daran, dass die Hobbyfotografin die Jagd-Szene als brutal betitelte. «Fressen und gefressen werden», schreibt ein Mitglied der Gruppe. «Was ist daran bitte brutal? Als wären wir bei einer Schlacht. Das ist normal», schreibt ein Anderer.

Diente Raupe als Futter für Wespen-Junge?

Beim Opfer handle es sich um eine Spanner-Raupe, weiss Biologe Hans-Martin Bürki-Spycher. «Der Name rührt daher, dass die Raupe zur Fortbewegung einen Buckel macht, den Körper gewissermassen anspannt und dann die Hinterfüsse ganz dicht zu den Vorderfüssen anschliesst», sagt er.

Dass die Wespe sich für die Raupe interessiere, sei normal.

Der Biologe erklärt: «Wespen leben wie Bienen in Völkern und müssen viel Futter beschaffen für ihren Nachwuchs.» Während die Bienen ihre Larven mit Pollen füttern würden, füttern Wespen ihre Jungen mit tierischer Nahrung. «Wobei Raupen natürlich von ihrer Grösse her besonders ergiebig sind», so Bürki-Spycher.

«Es braucht fokussierenden Blick»

Hug Gasser legt sich oft auf die Lauer, um Zeugin von kleinen Naturschauspielen zu werden. «Dazu braucht es nur einen geübten, fokussierenden Blick», sagt sie.

(jd)