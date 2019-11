Zürich schnappt sich Basler Rap-Konzert

Nachdem am Freitagabend bekannt wurde, dass das Konzert von RAF Camora und Bonez MC am Samstag aufgrund fehlender Brandschutzmassnahmen abgesagt werden musste, ist nun klar, dass am 15. Dezember ein Ersatzkonzert stattfindet. Zwar nicht wie zuvor geplant in der St.-Jakobshalle in Basel – dafür im Hallenstadion Zürich.

Eine Leser-Reporterin bestätigt den Bühnenwechsel. Zusätzlich sei sie in einer E-Mail informiert worden, ihr gekauftes Tickets sei für das Konzert in Zürich ungültig. Wenn sie es trotzdem besuchen wolle, müsse sie bis spätestens am 28. Novemeber ein neues Ticket kaufen.

Nicht alle müssen Tickets für das Konzert in Zürich kaufen

Der Veranstalter Mainland Music, der für das Konzert in Zürich zuständig ist, klärt auf: «Da ist uns ein Fehler passiert. Eigentlich können die Kunden selber auswählen, ob sie den Preis des Tickets zurückerstattet haben oder mit dem Ticket an das Konzert gehen wollen. Bei den Leuten, die aber mit Kreditkarten gezahlt haben, ist im System ein Fehler passiert und sie haben automatisch das Geld zurückerstattet gekriegt».

Was heisst das? Wer über eine Kreditkarte gebucht hat, dem wurde der Kaufpreis zurückerstattet und das Ticket annuliert. Diese Kunden sollten aber einen Link bekommen haben, um sich für den selben Betrag ein Ticket für Zürich sichern zu können. Wer anders gebucht hat, kann das Basler Ticket auch in Zürich benutzen.

Wer ohne Kreditkarte für Basel gebucht hat, aber nicht an das Ersatzkonzert in Zürich gehen kann, kann das Ticket an den Vorverkaufsstellen zurückgeben. Der Kaufpreis wird dann zurück erstattet.

«Absolute Schande, traurig, inakzeptabel, lächerlich»

Über den Grund, wieso das Konzert in Basel abgesagt wurde, informierten letzten Freitagabend das baselstädtische Erziehungsdepartement (ED) und das Bau- und Verkehrsdepartement (BVD). Die nötigen Bewilligungen hätten gefehlt.

So konnte aufgrund fehlender Brandschutzmassnahmen das Konzert der beiden Rapper nicht stattfinden. Das ED hätte bis zur letzten Minute erfolglos versucht, das Konzert doch noch zu ermöglichen und bedauerte die Absage «ausserordentlich», heisst es in einer Medienmitteilung.

Kurz danach prasselte harsche Kritik auf das Departement. «Absolute Schande, traurig, inakzeptabel, lächerlich», heisst es beispielsweise unter dem Facebook-Post, in welchem das ED über die Absage informiert. «Auflagen verhindern einen schönen Abend für 9000 Menschen!», schreibt ein Mann aufgebracht.

