Wegen dieses Fuchses hatte das Tram Verspätung

«Das verspielte Füchslein tanzte hin und her auf den Gleisen», erzählt Tramchauffeur Martin Graf. Als er mit seinem Tram am Montagabend am Jakobsberg unterwegs war, musste er für das Tier die Fahrt unterbrechen. Ich konnte erst wieder weiter, als er wieder in seiner Höhle verschwand.

Der kleine Rotfuchs hat seinen Bau nämlich gleich neben den Gleisen. Am Bruderholz-Hügel hausen gleich mehrere Füchse unmittelbar neben der Tramlinie. Den Basler Verkehrsbetrieben ist das bekannt. So komme es immer wieder vor, dass das Fahrpersonal von der Leitstelle angewiesen wird, vorsichtig zu fahren, wegen herumtollender Füchse.

Ein Fremder in der Fuchs-WG

In der Wolfschlucht teilt sich der Fuchs seinen Bau übrigens mit einem Dachs. Diesen hat Graf in seiner Freizeit auch schon vor die Linse bekommen. Gemischte Wohngenossenschaften sind bei Füchsen nicht ungewöhnlich. Neben Dachsen duldet der Fuchs in seinem Bau zuweilen auch Iltis oder Wildkaninchen, obwohl Letztere auch zu seinen Beutetieren zählen. In der Umgebung seines Baus hält er eine Art Burgfrieden und lässt Beutetiere unbehelligt, ist Wikipedia zu entnehmen.

(lha)