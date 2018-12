«Ich könnte vor Glück nur noch weinen»

Über einen Monat bangte die Familie Macher Hürzeler aus Fehren SO Tag und Nacht um ihre geliebte Hundedame Apraja. Ende Oktober war der grauschwarze Pumi dem Hundesitter entlaufen und war seither unauffindbar.

Albtraum zu Ende dank grosser Hilfe

Anita Macher und ihr Mann Philippe Hürzeler gaben die Hoffnung nie auf, und siehe da: «In der Nacht auf Sonntag meldete sich eine Person bei uns, die Apraja am Samstag in Zwingen oberhalb des Lidl gesehen hat», so Macher. Sofort habe sie sich zusammen mit ihrem Mann auf den Weg gemacht und die ganze Nacht vor Ort im Auto verbracht. Am frühen Sonntagmorgen nahm der Albtraum dann endlich ein Ende und Erleichterung machte sich breit: «Plötzlich stand Apraja 20 Meter vor mir und blickte mir in die Augen. Als sie meinen Geruch wahrnahm, ist sie mir sofort in die Arme gesprungen.»

«Unser Weihnachtswunder wurde wahr und wir sind so unendlich dankbar», so die überglückliche Macher gegenüber 20 Minuten. «The best news ever. Apraja ist zuhause», verkündet das Herrchen der Hündin die frohe Botschaft auf Facebook.



Apraja freut sich auf das erste Essen nach ihrer Rückkehr. (Video: Anita Macher)

Nachdem 20 Minuten über das Verschwinden von Apraja am 5. Dezember berichtet hatte, meldeten sich dutzende Leute bei der Familie. Alle konnten davon berichten, dass sie Apraja gesichtet haben. «Mit einer derart grossen Anteilnahme hätte ich nie gerechnet», so Macher. Auch auf Facebook überschlagen sich derzeit die freudigen Kommentare.

Fünf Kilogramm leichter

Nach der Rückkehr suchte die Familie sofort einen Tierarzt auf: «Eine ausführliche Untersuchung ergab, dass Apraja völlig gesund ist», wie Macher freudig erzählt. Abgesehen von einem Gewichtsverlust von fünf Kilogramm und einem verfilzten Fell sei die Hündin nochmals mit einem blauen Auge davon gekommen.

Auch in ihrem Verhalten zeige sich Apraja ganz wie die Alte: «Sie ist aufgestellt und freudig, ich glaube sie ist genauso froh wie wir, dass sie nun endlich wieder zu Hause ist.» So habe sich die Hündin nach ihrer Rückkehr als erstes gleich zum Fressnapf begeben und sich ordentlich den Magen gefüllt, um es sich dann anschliessend «standardgemäss» auf dem grossen Bett gemütlich zu machen, so wie sie es sich von früher gewohnt war.

Happy End

Nach einer langen Zeit voller Angst und Traurigkeit freut sich die Familie nun auf das gemeinsame neue Jahr: «Ich kann mein Glück nicht in Worte fassen, ich könnte vor Glück nur noch weinen», so Macher. Im Herzen habe sie immer gewusst, dass ihr Hund noch irgendwo da draussen sei, denn: «Apraja ist und bleibt eine Kämpferin und hätte niemals aufgegeben.»

(mis )