Wenn Sie ihn gesehen haben, winken 5000 Fr.

Der Mann wird verdächtigt, am 15. April und am 2. August die Basellandschaftliche Kantonalbank in Oberdorf BL überfallen zu haben. Das Vorgehen bei den bewaffneten Raubüberfällen war sehr ähnlich. Beim zweiten Mal soll es zu einer Schussabgabe gekommen sein, bei der jedoch niemand verletzt wurde. Inzwischen geht die Staatsanwaltschaft davon aus, dass es sich in beiden Fällen um den selben Täter handelt.

Bisher waren nur Überwachungsbilder einer maskierten Person im Umlauf. Nun haben die Behörden aber eine Aufnahme publiziert, die den mutmasslichen Räuber ohne Helm oder Maske zeigt. Für Hinweise, die zu seiner Ergreifung führen, wurde eine Belohnung von 5000 Franken ausgesetzt. Wer den Mann gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Polizei (061 553 35 35) zu melden.

Der Mann ist rund 1,70 Meter gross, von fester Statur und spricht Dialekt. Die Staatsanwaltschaft weist neu darauf hin, dass sein Fluchtfahrzeug, ein schwarzer Roller der Marke Piaggio Typhoon, mit zwei auffälligen Aufklebern versehen war.

(las)