Hunde und Heli suchten nach vermisstem Bruno K.

Zuletzt wurde der Vermistte Bruno K. am Dienstag um 14 Uhr an seinem Wohnort in Lörrach-Tumringen (D) gesehen. Der 82-jährige ist von dort mit einem Velo aufgebrochen. Das graue Damenrad wurde am Mittwochmorgen im Bereich Lörrach-Haagen gefunden, vom vermissten Senioren fehlte aber jede Spur.

Ein Polizeihubschrauber war am Mittwoch mehrfach im Einsatz, um nach dem dem 82-Jährigen zu suchen. Auch Spürhunde haben das Gebiet, in dem er vermutet wurde, durchkämmt und nichts gefunden.

Der 1,76 Meter grosse Bruno K. trägt einen Oberlippenbart und vermutlich ein grau-blaues T-Shirt und dunkelgraue Shorts. Gemäss einer Mitteilung der Polizei ist zu befürchten, dass er sich in einer hilflosen Lage befinden könnte.

(20 Minuten)