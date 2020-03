Vermisste tot aufgefunden

Seit Donnerstag, 20. Februar, wurden eine 51-jährige Frau und ein 53-jähriger Mann vermisst. Zuletzt wurden die beiden beim Wohnheim Lighthouse an der Gustav Wenk-Strasse in Basel gesehen, wie die Kantonspolizei Basel-Stadt am 12. März in einer Vermisstmeldung schrieb. Schon damals wurde vermutet, dass die beiden nach Deutschland gegangen sind.

Wie die Kantonspolizei Basel-Stadt am Sonntag mitteilte, wurden die Vermissten mittlerweile im Landkreis Kandern (D) tot aufgefunden. Der Polizei lägen keine Hinweise auf Dritteinwirkung oder einen Unfall vor.





(20 Minuten)