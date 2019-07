Wer hat Francesco Vignola (30) gesehen?

Francesco Vignola (30) aus Pratteln BL wird dringend vermisst. Dies teilte die Baselbieter Polizei am Montag mit. Der Mann wurde zuletzt am Samstag gegen 22 Uhr in Lörrach (D) in der Nähe der Schweizer Grenze esehen.

Vignola ist 1,78 Meter gross und von mittlerer Statur. Er trägt kurze schwarze Haare und einen Dreitagebart. Zuletzt trug er ein weiss und orange kariertes Hemd, braune Jeans und schwarze Schuhe sowie eine goldene Kette mit Pferdeanhänger um den Hals.

Die Polizei bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zum Aufenthalt des Vermissten machen können, sich bei der Einsatzzentrale (061 553 35 35) zu melden.

(las)