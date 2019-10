Wer hat diesen Bankräuber gesehen?

Ein Unbekannter hat am Donnerstag die Filiale der Basellandschaftlichen Kantonalbank in Breitenbach SO überfallen. Trotz unverzüglich eingeleiteter Grossfahndung gelang dem Täter mit mehreren 1000 Franken Bargeld die Flucht.

Verletzt wurde niemand. Wie die Polizei mitteilte, betrat kurz vor 11.30 Uhr ein unbekannter Mann die Bank und forderte von einer Bankangestellten Geld. Nachdem sie dem Räuber mehrere 1000 Franken übergeben hatte, flüchtete er zu Fuss in unbekannte Richtung.

Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte der Mann eine Schusswaffe dabei. Die Grossfahndung unter Mithilfe von mehreren Patrouillen der Polizei Basel-Landschaft sowie des Grenzwachtkorps blieb vorerst ohne Erfolg.

Beim Täter handelt es sich um einen rund 185 bis 190 Zentimeter grossen schlanken Mann, welcher gebrochen Deutsch spricht. Er trug zum Tatzeitpunkt eine Brille, schwarze Trainerhosen und eine hellgraue Jacke.

(sda)