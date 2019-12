Wer schafft es, das weisse Reh zu fotografieren?

Eine Hundehalterin berichtet auf Facebook von einer magischen Begegnung auf der Gassi-Runde. Auf einem Feld im Basler Naherholungsgebiet Langen Erlen beobachtete sie ein weisses Reh. «Eine wunderschöne, elfenhafte Erscheinung ganz in Weiss», wie sie schreibt. Sie sei dem märchenhaften Wesen bereits in der Vergangenheit begegnet. In ihrem Post fragt sie, ob auch andere Spaziergänger das Reh bereits gesehen hätten und ob jemand wisse, wie alt das wilde Tier sei.

Prompt bekommt sie Antwort: Auch eine andere Userin kennt das Reh. Es habe im Dickicht nahe des Hallenbades Laguna gelegen und sei geflüchtet, als es die Menschen erspähte oder witterte. «Es ist ein Geschenk, ein so schönes Geschöpf zu sehen», schreibt jemand. «Wäre schön, es begleitete uns noch ein paar Jahre», schreibt die Tierfreundin.

Jagdaufseher weiss von nichts

Eine Frau möchte wissen, ob ein Hobbyfotograf es bereits geschafft habe, das Reh vor die Linse zu bekommen, was aber nicht der Fall zu sein scheint. Andere Gruppenmitglieder schreiben, dass auch sie diesen Sommer bereits weisse Rehe gesehen hätten, jedoch nicht das Besagte im Basler Wald. Im Elsass wurde etwa ein «elfenbeinfarbenes» gesichtet.

Walo Stiegeler, Forstwart und Jagdaufseher zu dessen Revier die Langen Erlen gehören, hat keine Kenntnis vom weissen Reh. «Normalerweise habe ich Leute, die mir solche Besonderheiten zutragen oder Fotos schicken», sagt er gegenüber 20 Minuten. Stiegeler fügt an: «Das heisst aber nicht, dass es dieses Reh nicht gibt.» Bei weissen Tieren handle es sich um eine Laune der Natur, so der Experte.

«Freilaufende Hunde sind die grössten Feinde»

Vor Jahren sei ihm mal ein weisses Eichhörnchen begegnet und auch Amseln mit weissem Gefieder habe er schon beobachten können. «Diese Tiere überleben oft nicht lange, weil sie durch ihr Aussehen auch natürlichen Feinden schnell auffallen», so Stiegeler.

Freilaufende Hunde und stark befahrene Strassen seien die grössten Feinden des weissen Rehs in den Langen Erlen, weiss er. «Die Jagd oder Luchse werden dem Tier auf jeden Fall nicht zum Problem. Luchse gibt es in Basel-Stadt nicht und jagen ist auf diesem Gebiet nicht gestattet», erklärt er.

Ist Ihnen auch schon ein weisses Reh begegnet? Dann schicken Sie uns ein Foto.

(jd)