Für diese Villa brauchen Sie ein Erbe aus dem Daig

Wer in einer klassizistischen Villa aus dem 19. Jahrhundert mitten in Basel wohnen will, hat nun die Chance, sich eine solch prestigeträchtige Immobilie unter den Nagel zu reissen. Weil das Gesundheitsdepartement im Sommer in die Malzgasse umzieht, verkauft der Kanton den Rheinhof an der St.-Alban-Vorstadt 25.

Der Bau des damaligen Basler Star-Architekten Melchior Berri (1801-1854) bietet 1408 Quadratmeter Nutzfläche und 31 Zimmer. Obendrauf gibt es noch ein Kutscherhaus und einen grosszügigen Hof, der dem Anwesen seinen Namen gibt. «Aufgrund der Grösse und Infrastruktur eignet sich diese traumhafte Liegenschaft als reines Wohnhaus, im welchem man hervorragend Wohnen und Arbeiten kombinieren kann», heisst es in der Annonce der Maklerfirma Engel & Völkers, die die Liegenschaft im Auftrag veräussern soll.

Wie kam das Departement zu diesem Bijou?

Laut Anne Nagel von der kantonalen Denkmalpflege wurde der Rheinhof zwischen 1839 und 1841 im Auftrag von August Staehelin-Vischer und seiner Schwiegermutter erbaut und diente als Wohnhaus. Weil ihm vier Vorgängerbauten weichen mussten und die geschlossene Häuserzeile durchbrochen wurde, erhielt der Rheinhof den Spitznamen «Zahnlücke».

«Als Staehelin-Vischers Tochter Anna 1934 kinderlos verstarb, ging das Gebäude in Staatsbesitz über und das damalige Sanitätsdepartement zog ein», erklärt Nagel. Seit dem Jahr 1945 steht der Bau unter Denkmalschutz.

«Die Pracht ist etwas erloschen, als es zum Verwaltungsgebäude umgebaut wurde», sagt sie weiter. Doch auch nach 84 Jahren Nutzung als Verwaltungsgebäude ist der Charme des Rheinhofs nicht ganz verblasst. «Unter den heutigen Anstrichen haben Restauratoren noch die Originalfarbe der Wände entdeckt. Nach einer rücksichtsvollen, dem Baudenkmal entsprechenden Sanierung könnte es wieder in seiner ganzen Pracht erstrahlen», ist Nagel sicher. Bei der Denkmalpflege hoffe man sehr, dass er nun in gute Hände komme.

Ein Schatz mitten in der Stadt

«Der farblich gestaltete Eingangsbereich der Villa ist ein bescheidener Vorläufer der Eingangshalle des nur weniger Jahre später von Berri errichteten Museums an der Augustinergasse», erklärt die Denkmalschützerin weiter. Das heutige Naturhistorische Museum, das als Berris Hauptwerk gilt, bescherte dem Künstler-Architekten internationale Anerkennung.

Der Rheinhof sei mit ebensoviel Aufmerksamkeit zum Detail errichtet worden, so Nagel. Innen sei es «wunderbar farblich gestaltet und architektonisch reich gegliedert», aussen gebe es detaillierte Steinmetzarbeiten zu entdecken.

Suche nach Käufer dürfte lange dauern

Wieviel die künftigen Besitzer für den Rheinhof hinblättern müssen, ist unklar. Sowohl Immobilien Basel-Stadt wie auch die für den Verkauf zuständige Firma wollen sich zum Marktpreis nicht äussern. Der Verkauf soll über ein zweistufiges Bieterverfahren abgewickelt werden. Zwar bleibt der Boden im Besitz der öffentlichen Hand, der Verkauf erfolgt im Baurecht. Dafür wird die Immobilie erschwinglicher.

Das dürfte die Suche nach einem Käufer kaum vereinfachen. «Der Markt tut sich sehr schwer mit solchen Objekten im Baurecht», sagt ein ausgewiesener Experte für Luxus-Immobilien auf Anfrage von 20 Minuten. «Der Verkäufer wird einen langen Atem brauchen.»

(las)