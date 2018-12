Töffli-Gang sucht nach gestohlenem Puch Maxi

In mehreren Facebook-Gruppen versucht Tom, ein Mitglied der Töffli-Gang Möfaheads Möhlin, einem Bekannten zu helfen, sein entwendetes Töffli wieder zu finden. Dieses wurde dem 37-jährigen Fricktaler Andy* am Sonntag in Möhlin AG gestohlen. «Ich habe das Moped am Bahnhof abgestellt. Als ich zurück kam, war es weg», erzählt er.

Beim Töffli handelt es sich um ein Puch Maxi N. «Ich habe das Moped schon ewig und benutze es viel. Ich leihe es auch jedes Jahr einem Kollegen aus, der Touren damit fährt», so der 37-Jährige. Das Töffli habe schon sämtliche Alpenpässe überquert. «Es ist nicht schön, aber es ist mir sehr ans Herz gewachsen», sagt er. Deswegen liege ihm viel daran, das Moped wieder zu bekommen.

Das Töffli bewegt Facebook

Das verschwundene Töffli bewegt die Facebook-User. «Verdammte Sauhunde, denen sollen die Finger abfaulen», ärgert sich ein Nutzer in den Kommentaren unter dem Post, mit dem nach dem gestohlenen Mofa gesucht wird. Auch andere fühlen mit dem Bestohlenen mit und helfen bei der Suche.

So wurde das Töffli beim Sportplatz in Rheinfelden gesehen: «Liegt beim Schiffacker bei der Feuerstelle hinter dem Baum», schrieb eine Userin und postete ein Bild des am Boden liegenden Mopeds. «Wir sind dann dorthin gefahren, aber dann war es schon wieder weg», erzählt Andy.

Er habe danach einige Sportler vor Ort angesprochen und diese gebeten, sich bei ihm zu melden, falls sie das Töffli sehen. Kurz darauf meldete einer von ihnen, eine Gruppe von Jugendlichen mit einem Moped in Rheinfelden gesehen zu haben. Wieder fuhr der Töffli-Fan nach Rheinfelden und hielt nach seinem Puch Maxi Ausschau – ohne Erfolg. Den Diebstahl hat er mittlerweile auch der Polizei gemeldet.

«Wiedererkennungswert macht es Dieben schwer»

Moped-Diebstähle sind laut Polizei sehr selten. «Mofas haben einen hohen Wiedererkennungswert. Daher sind sie bei Dieben nicht beliebt», erklärt Hansueli Loosli, Leiter der Regionalpolizei unteres Fricktal. Mofas benötigen ein Kontrollschild und müssen mit einem Fahrzeugausweis eingelöst werden. «Im Fahrzeugausweis ist die Rahmennummer ersichtlich. Gestohlene Fahrzeuge werden im Fahndungsregister ausgeschrieben.»

Die Einlösung eines gestohlenen Töfflis sei aufgrund des fehlenden Fahrzeugausweises und der Ausschreibung im Fahndungsregister nicht möglich. «Gestohlene Fahrzeuge können daher eigentlich nur als Ersatzteilträger gebraucht werden», sagt er.

Gute Chancen, es wieder zu finden?

Auch Marcel Wyss, Sprecher der Polizei Basel-Landschaft, stellt fest, dass in den letzten Monaten nur wenige Mopeds als gestohlen gemeldet wurden. Seit Oktober seien bei der Kantonspolizei Basel-Landschaft nur vier Diebstähle gemeldet worden, zwei im Oktober und zwei im Dezember. «Allgemein werden gestohlene Fahrräder oder eben auch Mofas manchmal wieder aufgefunden», so der Polizeisprecher. Für den Fricktaler besteht demnach Hoffnung, dass auch sein Töffli wieder auftaucht.

*Name von der Redaktion geändert

