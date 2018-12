Wieso liegen hier abgetrennte Schafsköpfe?

Eine Leser-Reporterin von Telebasel filmte am Dienstag in der Nähe der Tramstation Brausebad eine Horrorfilm-ähnliche Szene. Sie entdeckte einen Plastiksack, gefüllt mit Schafsköpfen, der am Strassenrand lag. Als ein Auto beim Vorbeifahren die fleischige Fracht berührte, rollten die Köpfe auf die Strasse.

Gegenüber Telebasel konnten weder die Polizei noch die Basler Verkehrsbetriebe (BVB) über die Schafsköpfe Auskunft geben. Vermutlich stammen die Köpfe aus einer nahegelegen Metzgerei, die diese als Delikatesse an den Mann bringt.

(jd)