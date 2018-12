«Der Fund ist schon sehr, sehr aussergewöhnlich»

Kurz vor Abschluss der Ausgrabungen im Basler Spiegelhof gelang den Archäologen ein Sensationsfund: Sie stiessen auf 1500 Jahre alte Knochen-Fragmente eines Kamels, genauer gesagt: auf Teile eines Kamel-Unterkiefers.

Es gibt mehrere Theorien dazu, was das Tier in der Spätantike in Basel zu suchen hatte. Klar ist: Der Anblick eines Kamels war in der Spätantike hierzulande eine Besonderheit. «Es gab nur sehr wenig Kamele in der Region. Insofern ist der Fund der Knochen auch sehr, sehr aussergewöhnlich», erklärt der Kantonsarchäologe Guido Lassau.

Darstellungen auf Münzen und Öllampen verraten, wofür Kamele und Dromedare genutzt wurden: Sie dienten als Transportmittel für Waren. Zudem wurde in der römischen Armee auf ihnen geritten. «Bei Kamelen handelt es sich um ausdauernde Tiere, die sehr agil sind», so Lassau. Kamele dienten auch zur Unterhaltung der Bevölkerung: In Amphitheatern wurden die Tiere präsentiert.

Kiefer-Puzzle

Interessanter Fakt: Mit genau diesem Kamel-Kiefer befassten sich Spezialisten bereits vor 80 Jahren. Damals wurden beim Bau des Spiegelhofs Teile bereits Teile davon entdeckt. «Auch wir hatten nicht auf dem Radar, das bereits Kamel-Knochen in Basel gefunden wurden», so Lassau. Dank Tagebucheinträgen der damaligen Grabungen konnte schliesslich darauf geschlossen werden. Bis heute wurden die Knochen im Naturhistorischen Museum Basel aufbewahrt. Nun konnte das Puzzle des Kiefers, der bereits in der römischen Zeit zerbrach, zusammengefügt werden.

Heute weiss man, dass über dem Fundort eine römische Strasse führte. Verschiedene spätantike Funde aus Basel zeigen, dass bereits damals Handelskontakte in ferne Länder bestanden. «Auf dem Münsterhügel wurde in der Vergangenheit eine Amphore aus Nordspanien gefunden. Dies deutet auf den intensiven Handel hin, der bereits betrieben wurde», nennt Lassau ein Beispiel. Der Kamelknochen fügt sich in eine Reihe von raren archäologischen Funden aus Basel ein, darunter ein Hundehaufen, Skelette und Münzen.

Erst vier Mal Kamel-Knochen gefunden

Funde von Kamel- und Dromedarknochen sind selten in der Schweiz. Bislang gibt es nur drei weitere Funde aus römischer Zeit, die die Anwesenheit von Kamelen und Dromedaren bestätigen. Zwei davon stammen aus Vindonissa und einer aus Augusta Raurica. Von diesen Orten sind auch die Öllämpchen und Münzen bekannt, auf denen diese Tiere abgebildet sind.

Der neu entdeckte Kamelknochen kann während der Basler Museumsnacht vom 18. Januar 2019 im Zelt der Archäologischen Bodenforschung besichtigt werden.

