Will Bachelorette Adela in den Nationalrat?

«Big News heute um 14 Uhr», postete Adela am Sonntag auf Instagram. Dann die Auflösung: Die Bachelorette zierte ein Wahlplakat des Basler Jungen Rats: «Adela Smajic in den Nationalrat». Will Adela wirklich in die Politik?

Neben ihr kandidiert auf der Liste 9¾ figuriert auch noch der Basler Rapper Joël Gernet, besser bekannt als Fetch von Brandhärd. Die Sache hat allerdings einen Haken. Weder Adela noch Fetch tauchen auf der provisorischen Liste der gemeldeten Kandidaten für die Nationalratswahlen bei der Staatskanzlei auf.

Meldefrist abgelaufen

Um es vorweg zu nehmen: Adela kandidiert nicht. «Die Meldefrist für Kandidaturen ist bereits abgelaufen», erklärte der Basler Vizestaatsschreiber Marco Greiner am Montagmorgen auf Anfrage.

Was hinter der Aktion steckt will der Junge Rat am Montagnachmittag bekannt geben. Adela Smajic konnte für eine Stellungnahme noch nicht erreicht werden.

(lha)