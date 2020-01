Wirte schmuggelten 3,5 Tonnen Fleisch

Die 130 Kilogramm argentinisches Rindfleisch im Kofferraum waren nur die Spitze des Eisbergs. Mitarbeitende der Eidgenössischen Zollverwaltung haben in Basel einen grösseren Fall von Fleischschmuggel aufgedeckt. Zwei Wirte sollen während eines Jahres insgesamt 3,5 Tonnen unverzolltes Frischfleisch in die Schweiz eingeführt haben. Dies hätten umfangreiche Ermittlungen ergeben, teilte die Behörde am Donnerstag mit.

Demnach haben die Männer zwischen März 2018 und Mai 2019 insgesamt 28 Schmuggelfahrten unternommen. Bei der Befragung gaben die Gastronomen an, das Fleisch aus finanziellen Gründen jeweils in Deutschland gekauft und unverzollt in die Schweiz eingeführt zu haben. Die Ware wurde dann in ihrem Restaurant verarbeitet.

Gegen beide Wirte wurde bereits Anklage erhoben. Sie müssen zudem die hinterzogenen Abgaben in der Höhe von rund 80'000 Franken nachzahlen. Hinzu kommt eine empfindliche Busse im Falle einer Verurteilung.

