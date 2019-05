Würden Sie sich auf dieses Velo setzen?

Ein Bienenschwarm hat sich am Freitagnachmittag über ein Velo am Marktplatz in Basel hergemacht. Die Insekten waren offenbar auf der Suche nach einem neuen Zuhause und entschieden sich für eine mobile Variante, sehr zum Unmut der Velobesitzerin.

Ein Leser-Reporter hielt die Bieneninvasion auf Video fest. «Zuerst waren kaum welche da, fünf Minuten später war alles voll», sagt er. Die Polizei habe gar die Halterin des Velos davon abhalten müssen, einen Rettungsversuch zu starten. Der Feuerwehr sei es aber schliesslich gelungen, das Velo von den Bienen zu befreien.

Polizeisprecher Toprak Yerguz bestätigt einen Polizeieinsatz auf Anfrage von 20 Minuten. In einem solchen Fall werde die Königin eingefangen, damit der Schwarm abtransportiert und einem Imker übergeben werden kann.

