Wurden diese drei Kätzchen entführt?

Ein Finder brachte Ende Juli drei junge Rasse-Katzen ins Tierheim an der Birs. Er hatte die Tiere über einige Tage beobachtet, wie sie durch die Gärten eines Riehener (BS) Wohnquartiers zogen. Bevor die Kätzchen in die Obhut des Tierschutzes gegeben wurden, habe sich der Finder in der Nachbarschaft erkundigt, ob jemand etwas über das Trio weiss, sagt Daniel Bader vom Tierschutz beider Basel (TBB) gegenüber 20 Minuten.

Umfrage Musstest du schon einmal ein Tier ins Tierheim geben? Ja, das kam auch schon vor.

Jein, ich habe es einem Bekannten gegeben.

Nein, bisher noch nie.

Ich habe kein Haustier.

«Die Mutter der erst zwölf Wochen alten Kätzchen wurde vom Finder in dieser Zeit nie gesichtet, weshalb er davon ausgehen musste, dass die Kitten ausgesetzt oder von der Mutter verstossen wurden», so Bader. Zudem seien die drei Geschwister weder angeschrieben noch gechipt gewesen.

Aus allen Wolken gefallen

Kurz darauf meldete sich die Besitzerin der Büsis beim Tierheim und wollte ihre Schützlinge zurück. Dies sei gegen eine übliche Gebühr von 130 Franken pro Tier möglich, kommunizierte das Heim. Die Halterin sah dies jedoch nicht ein, sie zeigte sich entrüstet, dass ihre Perser überhaupt «eingesammelt und entführt» wurden.

Anfänglich habe sie gedacht sie seien von einem wilden Tier gerissen worden oder jemand hätte sie gestohlen, wie sie 20 Minuten berichtet. Zum Zeitpunkt des Verschwindens der Katzen-Kinder sei sie mit ihrer Familie in den Ferien gewesen. Sie hätte aber einen Tier-Sitter organisier, der sich während ihrer Abwesenheit um die Büsis gekümmert habe. Als sie erfuhr, dass sie im Tierheim sind, sei sie aus allen Wolken gefallen, wie sie erzählt.

«Richtig, dass Finder Katzen ins Heim gebracht hat»

«Es kann nicht einfach jemand gepflegte Katzen mit Halsband wegnehmen und dem Tierheim übergeben. Bei uns im Viertel laufen alle Katzen, kleine und grosse, frei herum. Ich würde nie auf die Idee kommen einfach eine Katze einzupacken», sagt sie entrüstet.

Bader betont, dass der Finder richtig reagiert habe, er hätte nach Treu und Glauben gehandelt. «Die Überbringer der Tiere haben nichts falsch gemacht, handelt es sich doch um noch kleine schützenswerte Kätzchen.»

Zusatzkosten wurden Besitzerin erlassen

Die Halterin habe dem Tierheim geschrieben, dass sie verstehe, dass Kosten anfallen. Unglücklicherweise haben sich auf einen Schlag viele Faktoren summiert: Der Katzen-Sitter, die anstehenden Tierarztkosten für die Kastration und die Chips sowie die «unnötigen» Heimkosten, wie sie sagt. Sie bat den Tierschutz, ihr entgegenzukommen.

Bader sagt, das habe man gemacht. Üblicherweise koste jeder Tag extra, den die Tiere in der Obhut des Heims sind. «Auf die angefallenen Kosten der letzten Tage würden wir verzichten», sagt er. Die besagten 130 Franken pro Tier setzten sich unter anderem aus Futter, der Pflege durch das Fachpersonal und die medizinische Untersuchung der Jungen beim Eintritt zusammen.

Die Katzenmutter, die ebenfalls bei den Haltern in Riehen lebt vermisse ihre Jungen, sagt die Besitzerin. Und: «Wir vermissen die Katzen und sie hatten hier das Paradies auf Erden.»

Die Katzen sind bis zum jetzigen Zeitpunkt (Dienstagnachmittag) im Tierheim – die Halterin hat sie noch nicht abgeholt.

(jd)