Zerstrittene Rapper wollen sich in Basel prügeln

Vor etwas mehr als einem Jahr, am 1. August 2018, gingen die beiden französischen Rapper Booba und Kaaris aufeinander los. Am Pariser Flughafen lieferten sie sich eine Schlägerei und sorgten für ein anschliessendes Chaos. Die Folge: Ein Jahr auf Bewährung, davon ein Monat im Gefängnis.

French rappers #Booba and #Kaaris fighting in a duty free shop at Paris-Orly airport. Terminal 1 had to be closed to the public, lots flights were delayed pic.twitter.com/PAEbc9M8a6 — Mathieu von Rohr (@mathieuvonrohr) 1. August 2018

Nun wollen sich die beiden in einem offiziellen Rahmen verprügeln, schreibt die «Schweiz am Wochenende» - und das in der Schweiz. Am 30. November planen Booba und Karis, im Rahmen eines Mixed-Martial-Arts-Events im Basler Joggeli in den Ring zu steigen. Die Kampfsportart zeichnet sich durch wenige Regeln, aber sehr viele Schlag- und Tritttechniken aus. Kaaris sagt gemäss der Zeitung, er werde den «Hurensohn zu Tode prügeln».

Der Kanton Basel-Stadt zeigt sich überrascht. «Bei erwähnten MMA-Anlass gingen wir bis vor kurzem davon aus, dass es sich um eine völlig problemlose Veranstaltung handelt», so ein Sprecher zur «Schweiz am Wochenende». Sollten dadurch allerdings gewaltbereite Fans in die Stadt kommen oder zu Gewalt aufgerufen werden, behalte man sich vor, den Anlass abzusagen.

(roy)