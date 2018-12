Zinédine Zidane beim Shopping in Basel erspäht

Ein Leser-Reporter hat den französischen Superstar Zinédine Zidane (46) beim Einkaufen in Basel fotografiert. Er hat sogar ein Selfie mit dem ehemaligen Weltmeister und Real-Madrid-Trainer gemacht. Die Mitarbeiter im Globus haben keine Kenntnis vom hohen Besuch in ihrem Geschäft. «Ich habe nichts mitbekommen», so ein Mitarbeiterin auf Anfrage.

Zidane war mit seiner Frau Véronique zuerst im Globus einkaufen. Danach wurde er von einem weiteren Basler beim Starbucks in der Freien Strasse gesehen. Wie lange die beiden in Basel sind und ob sie in der Stadt nur Weihnachtseinkäufe erledigen oder es einen anderen Grund für den Besuch des Promis gibt, ist unklar.

(lb)