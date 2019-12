Internet rätselt über Blitzerfoto von Samichlaus

Am Freitag veröffentlichte die Polizei Basel-Landschaft auf Facebook ein Foto von einem geblitzten Fahrzeug. Doch hinter dem Steuer auf der Liestaler Strasse sitzt nicht irgendeiner, sondern der Samichlaus höchstpersönlich. Dazu hat die Polizei noch einen Vers gedichtet: «Santichlaus du liebe Maa, sötsch dr Fuess nit z'fescht ufs Gaspedal ha, suscht muesch dis Auto gli lo stoh, und s'nächscht mol wieder mit em Esel cho.»

Der Beitrag kam bei den über 10'000 Followern der Baselbieter Polizei auf Facebook gut an und wurde eifrig kommentiert: «Hallo, Schutz vor der Privatsphäre? Ihr könnt doch nicht einfach den Santichlaus in den sozialen Medien an den Pranger stellen! Auf dem Foto ist nun Mal wirklich für jeden ersichtlich, wer am Steuerrad sitzt», kommentiert jemand. Ein anderer schreibt: «Da bekommt die Polizei wohl wortwörtlich die Kohle vom Samichlaus aus der Hand.»

Warum fehlt die Geschwindigkeitsangabe?

Ein User ist aber skeptisch: «Nur ruhig Blut! Ich vermute ein Kantonsfahrzeug, also eine gestellte Situation. Und wenn nicht, immer schön nach dem Motto: selber schuld!» Tatsächlich ist für das geübte Auge eine Plakette des Kantons unter der Windschutzscheibe zu erkennen. Und auch der Textbalken unter dem Radarfoto gibt Anlass für Zweifel. So ist die Aufnahme zwar datiert und mit Uhrzeit versehen. Nicht ersichtlich ist aber, wie schnell der Samichlaus-Raser gefahren sein soll.

Auf Anfrage bei der Polizei stellt sich heraus: Genauso ironisch wie die meisten Kommentare sind, ist auch das Foto, das sie gepostet hat. Mediensprecher Adrian Gaugler klärt auf: «Das ist ein gestelltes Foto. Wir machen öfter solche Aktionen an speziellen Ereignissen.»

Echte Bussen für Samichläuse in Zürich und Luzern

Haben sich Schadenfreudige also zu früh gefreut? Nein, beweisen in Zürich ein Schmutzli und ein Nikolaus, die in einem Oldtimer-Cabriolet und in der 30er-Zone etwas zu schnell über die Strasse gebrettert sind. Unter der Verkleidung befand sich ein Ehepaar aus der Region Zürich. Und auch wenn selbst die Polizei über das etwas andere Blitzerfoto schmunzeln musste, bleiben die beiden Weihnachtsgestalten nicht von einer Busse verschont.

Ein weiterer Samichlaus, diesmal aus dem Kanton Luzern, hätte wohl lieber auf den altbewährten Esel zurückgegriffen. Er war im Kino zu Besuch und parkierte vor der Mall of Switzerland – jedoch ausserhalb der Parkfelder. Dann sei er mit den Schmutzlis ins Kino gelaufen, erzählt ein Leser-Reporter. Wenig später hing am Fahrzeug eine Parkbusse von 40 Franken.

(mhu)