Zündeten Linksautonome diesen BMW an?

Ein Automobilist alarmierte am Freitag morgens um 2 Uhr die Feuerwehr, weil in der Fasanenstrasse beim Gartenbad Eglisee ein parkiertes Auto brannte. Beim Fahrzeug handelt es sich um ein Firmenfahrzeug. Die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt schreibt in einer Mitteilung, dass der BMW von einer unbekannten Täterschaft in Brand gesetzt wurde.

Die Brandstiftung könnte politisch motiviert sein. Das Firmenfahrzeug gehört dem französischen Konzern Bouygues. Das Unternehmen wurde in Basel schon wiederholt Zielscheibe von gewaltbereiten Linksautonomen. Entsprechende Bekennerschreiben tauchten auf einschlägigen Internetplattformen auf. So wurden schon Reifen eines Bouygues-Autos zerstochen, weil die Firma am Bau und der Verwaltung von Gefängnissen beteiligt ist.

Zum jüngsten Brandanschlag in Basel tauchte noch kein Bekennerschreiben auf. Die Kriminalpolizei der Basler Staatsanwaltschaft sucht Zeugen.

(lha)