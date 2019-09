Auto fährt auf Novartis Campus eine Person um

Bei einem Unfall auf dem Novartis Campus in Basel sind am Dienstagvormittag ein Passant und ein Autolenker so schwer verletzt worden, dass die Sanität der Rettung Basel-Stadt die beiden ins Spital bringen musste. Der Unfall ereignete sich kurz nach 9.30 Uhr. Leser-Reporter berichteten kurz darauf von einem Grosseinsatz. Die Basler Kantonspolizei bestätigte zunächst nur, dass es einen Verkehrsunfall gab.

Der 58-jährige Autofahrer hatte aus noch ungeklärten Gründen die Herrschaft über sein Fahrzeug verloren. Das Auto touchierte drei Fahrzeuge und fuhr durch einen Velounterstand. Dabei erfasste es den 50-jährigen Passanten. Gemäss einer Augenzeugin durchbrach es eine Schranke und krachte praktisch ungebremst in den Velounterstand.

Die Industriefeuerwehr Regio Basel (IFRB) musste den Lenker aus seinem Fahrzeug bergen. Sein Beifahrer hatte selber aus dem Auto aussteigen können. Die Verkehrspolizei untersucht nun den genauen Unfallhergang. Neben der Kantonspolizei Basel-Stadt, der Rettung Basel-Stadt und der IRFB war auch der firmeneigene medizinische Dienst am Unfallort im Einsatz.

