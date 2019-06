Museums-Angestellte erhalten zweite Chance

Die beiden wegen ihrer Teilnahme am Frauenstreik in Basel gekündigten Frauen haben ihre Stelle wieder zurück: Wie das Kunstmuseum am Montag, dem 24. Juni mitteilte, habe der Direktor des Kunstmuseums beschlossen, die Mitarbeiterinnen wieder einzustellen: «Josef Helfenstein, Direktor des Kunstmuseums Basel, hat in Absprache mit Regierungspräsidentin Elisabeth Ackermann entschieden, den beiden am 20. Juni entlassenen Frauen eine zweite Chance zu geben», hiess es in der Mitteilung. Auf Nachfrage bestätigte das Museum, dass Ackermann das Gespräch mit Helfenstein gesucht hatte.

Wie 20 Minuten berichtete, waren die beiden Frauen zuvor entlassen worden. Zwar waren sie am Morgen des 14. Juni, am Tag des nationalen Frauenstreiks, zur Arbeit erschienen. Jedoch erklärten sie ihrem Tagesverantwortlichen, dass sie um 15.24 Uhr gehen möchten, um sich dem Demonstrationszug des Frauenstreiks anzuschliessen.

«Sicherheitsdispositiv des Kunstmuseums geschwächt»

Die Frauen hätten ihren sicherheitsrelevanten Posten als Aufsichtspersonen so kurzfristig verlassen, dass das Kunstmuseum keine Möglichkeit gehabt habe, für Ersatz zu sorgen. «Dadurch wurde das Sicherheitsdispositiv des Kunstmuseums geschwächt», so das Kunstmuseum weiter.

Die Kündigung hatte in den Vergangenen Tagen hohe Wellen geschlagen. Eine Online-Petition für die beiden Frauen zu Handen des Kunstmuseums registrierte bis Montagmittag 3642 Unterstützende.



