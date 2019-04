Wer am Ostermontag noch den Wocheneinkauf tätigen wollte oder Unterhaltungselektronik brauchte, hätte nach Frick fahren müssen. Als einzige Filialgeschäfte weit und breit hatten Coop und Interdiscount dort regulär geöffnet. «Das ist eine Frechheit gegenüber den Angestellten», findet ein Leser.

Umfrage Wollen Sie auch an Feiertagen einkaufen können? Ja. Dann habe ich endlich genug Zeit.

Nein. Auch das Detailhandelspersonal hat mal freie Tage verdient.

Für Notfälle gibt es Bahnhöfe und Tankstellen.

Ich habe keine Meinung.

Der grosse Kundenansturm soll ausgeblieben sein: Die Filiale, sowie weitere Geschäfte der Coop-Gruppe, die am Ostermontag geöffnet hatten, wirkten, so der Leser, «gespenstisch leer». Das Bedürfnis nach einem Einkauf schien sich in Grenzen zu halten. «Wieso müssen die Angestellten in einer kleinen Ortschaft wie Frick an einem Feiertag arbeiten?», wundert sich der Leser. «Ihre Chefs werden kaum gearbeitet haben», mutmasst er.

Für die nötigsten Besorgungen hätte ohnehin ein Pronto-Shop, nur wenige hundert Meter vom Coop Supercenter entfernt, geöffnet gehabt.

Feiertage sind Bezirksangelegenheit

Tatsächlich gilt der Ostermontag im Bezirk Laufenburg, zu welchem die Gemeinde Frick zählt, nicht als offizieller Feiertag. Gemäss dem Arbeitsgesetz sind die Kantone dazu befugt, neben dem 1. August acht weitere Feiertage dem Sonntag gleichzustellen. Im Kanton Aargau unterscheiden sich die Regelungen zudem von Bezirk zu Bezirk.

Auf eine gesetzliche Grundlage kann sich der Leser mit seiner Entrüstung folglich nicht stützen. Das beantwortet jedoch nicht die Frage, weshalb die Filiale als einzige im Bezirk Laufenburg geöffnet hatte. Die umliegenden Coop-Geschäfte waren nämlich trotzdem allesamt geschlossen.

Über 1000 Kunden kauften am Ostermontag ein

Coop bestätigte auf Anfrage, dass sich die bestroffenen Geschäfte in Frick an der gesetzlichen Grundlagen ausgerichtet hätten. Zudem würden die Ladenöffnungszeiten grundsätzlich auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten, wobei diese periodisch überprüft würden: «Dass dies auch in Frick der Fall ist, zeigen die über 1000 Kundinnen und Kunden, die am Ostermontag bei uns eingekauft haben», so Markus Eugster, Leiter der Kommunikationsabteilung Region Nordwestschweiz.

(jes)