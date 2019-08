Rammler lässt Kaninchen-Zucht explodieren

In einem Privathaushalt lief die Kaninchenhaltung komplett aus dem Ruder: Die Besitzer waren davon ausgegangen, dass es sich bei ihrem zugezogenen Neuling um ein Weibchen handelt. Das Tier war aber ein nicht kastrierter Rammler (Männchen). Fast sechzig Tiere hoppelten bald im Gehege herum. Die Geschlechtsbestimmung war offensichtlich nicht geglückt.

«Es handelt sich hier um ein sehr menschliches Versagen», sagt Nicole Rudin von der Tierhilfe Regio Basel (TRB) in Allschwil BL. Nun macht es sich die Organisation zur Aufgabe, den Grossteil der Tiere aufzunehmen und weiterzuvermitteln.

«Das kommt immer wieder vor»

Laut Rudin kommt es immer wieder zu solchen Vorfällen: «Die Besitzer hatten das zugezogene Kaninchen bei sich aufgenommen, weil die ursprünglichen Besitzer sich nicht mehr darum kümmern konnten. Dabei vertrauten sie auf deren Angaben über das Geschlecht.» Das hätten sie wohl lieber nicht getan. In nur zwei Monaten kam es zu dieser schieren Kaninchen-Invasion. «Plötzlich waren es 57 Kaninchen», so Rudin.

«Die Tiere kommen nach einer Tragezeit von etwa 30 Tagen auf die Welt», weiss die Vereinsvorsitzende. Mit vier bis sechs Jungtieren, die dabei im Schnitt geworfen werden, vermehrt sich der Bestand in einer Gruppe nicht kastrierter Tiere rasend schnell: «Ausserdem ist ein Weibchen, das geworfen hat, schon nach kurzer Zeit wieder bereit zur Paarung», ergänzt sie.

Die verzweifelten Besitzer wendeten sich an die TRB. Rudin habe zunächst mit der Aufnahme gezögert, da sie sich nicht sicher war, ob der Verein der Aufgabe gewachsen sei. Schliesslich entschied sie sich jedoch dafür: «Wir haben im Vorfeld unsere Kontakte spielen lassen und es haben sich bereits etliche Möglichkeiten für tolle Platzierungen aufgetan. Man muss einen kühlen Kopf bewahren, sowie schnell und lösungsorientiert handeln», sagt Rudin.

45 Kaninchen suchen ein neues Zuhause

Von den 57 Kaninchen kamen 45 Tiere in die Obhut des TRB. Für den Vereins eine grosse Herausforderung: «Einige der Tiere müssen noch kastriert werden. Eine Vermehrung in dieser Grössenordnung wäre eine Katastrophe», so Rudin.

Jetzt gehe es vor allem darum, die Kaninchen möglichst schnell an geeignete Haushalte zu vermitteln, erklärt die Vereinsvorsitzende: «Für 16 bis 20 Tiere sind bereits schöne neue Zuhause in Aussicht. Allerdings nehmen wir es mit den Auflagen für die Haltung der Tiere sehr genau.»

