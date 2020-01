«Das Baby hatte Blut um die Nase und den Mund»

Ein Einwohner des 850-Seelen-Dorfs Därstetten im Kantone Bern machte am Samstagmorgen eine traurige Entdeckung. Er fand ein Baby in einer Kartonschachtel in der lokalen Entsorgungshalle. Der Finder erhielt kurz nach dem Fund die Hilfe des zuständigen Werkleiters Klaus Küng, der gerade von seinem Salz-Einsatz zurückkam.

Gegenüber dem Lokalsender «Tele Bärn» erzählte Küng, wie er zusammen mit T. zunächst versuchte, dem Baby zu helfen. «Als ich das Kind abdeckte, sah ich, dass es ein wenig Blut rund um die Nase und den Mund hatte. Das habe ich weggeputzt. In dem Moment hörten wir schon die Sirene der Ambulanz, die sich näherte.»

Neugeborenes Mädchen aufgefunden

(fss)