«Das Leben geht weiter»

Die Anteilnahme war riesig: Über 2000 Menschen kamen am Mittwoch nach Frutigen BE, die Sporthalle Widi war bis auf den letzten Platz besetzt. Gemeinsam nahm man Abschied von den sechs jungen Schweizern, die bei einem Autounfall in Schweden ums Leben gekommen waren.

Hunderte nehmen Abschied von Unallopfern

Fünf der sechs Verstorbenen waren Mitglieder der «Gemeinde für Christus», einer evangelischen Freikirche. Unmittelbar nach dem bewegenden Abschiedsgottesdienst fragte 20 Minuten bei Sekretär Simon Beer nach und wollte wissen, wie die Gemeinde nun mit diesem Schicksalsschlag umgeht.



Video: SDA