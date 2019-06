Wer trotz Verbot raucht, wird nicht gebüsst

Seit Dienstag sind die ersten Schweizer Bahnhöfe rauchfrei. Bis nächstes Jahr sollen 2000 weitere folgen. Nur noch in gewissen Zonen darf künftig geraucht werden. Roger Baumann vom Verband öffentlicher Verkehr erklärt, wie die Zonen durchgesetzt werden.

Roger Baumann

Baumann ist Sprecher des Verbands öffentlicher Verkehr (VöV), der für die Einführung der Raucherzonen zuständig ist.

Herr Baumann, wie erkenne ich als Pendler, wo ich rauchen darf?

Markierungen der Bereiche auf den Perrons wird es nicht geben. Die Stelen der Aschenbecher signalisieren den Raucherbereich. Der Verzicht auf die Bodenmarkierungen soll ein Zeichen von Respekt, Toleranz und Miteinander sein.

Wie hoch sind die Bussen, wenn ich ausserhalb der Zone rauche?

Es wird keine Bussen geben.

Wird die Einhaltung des Rauchverbots kontrolliert?

Wir gehen davon aus, dass sich die Massnahmen praktisch von allein durchsetzen werden. Wer sich nicht an die neue Regelung hält, wird höflich angesprochen und auf die signalisierten Bereiche auf den Perrons und bei den Zugängen hingewiesen.

Und wenn sich jemand immer noch nicht daran hält?

Dann kann die betreffende Person weggewiesen werden. Es gilt der gesunde Menschenverstand des Sicherheitspersonals. In den wenigen Bereichen, in denen das Rauchen bereits jetzt verboten ist, etwa in Tiefbahnhöfen, können weiterhin Bussen und Verzeigungen ausgesprochen werden.

Muss ich mit einer E-Zigarette oder mit einem Vaporizer auch in den Raucherbereich?

Ja, die neue Regel gilt für entzündbare Tabakwaren und für neuartige Produkte wie E-Zigaretten oder erhitzte Tabakwaren. Die Regelung ist die gleiche wie in den Zügen. Dabei halten wir uns an die Empfehlung des Bundesamts für Gesundheit.

Welche Kosten entstehen dem ÖV durch die Raucherzonen?

Wir schätzen die Gesamtkosten für alle Bahnhöfe auf 9 Millionen Franken.

An kleinen Bahnhöfen werden die Raucherbereiche an den Zugängen zu den Perrons installiert. Besteht so nicht die Gefahr, dass alle Pendler an der Raucherzone vorbeigehen müssen?

Das kann man so pauschal nicht sagen. Jeder Bahnhof ist anders. Es gibt keine für fast 2000 Bahnhöfe und Haltestellen gültige Antwort.



