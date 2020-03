«Das ganze Haus steht in Vollbrand. Die Flammen schiessen meterhoch aus dem Dach heraus», berichtet ein Leser-Reporter aus Kehrsatz BE. Wie der Mann berichtet, ist etwa um 12 Uhr ein Feuer in einem Haus ausgebrochen. Die Feuerwehr sei mit etlichen Löschfahrzeugen vor Ort, auch die Polizei und ein Ambulanzfahrzeug seien anwesend.

Eine andere Leser-Reporterin sagt: «Es ging unglaublich schnell. Zuerst sah man nur einige kleine Flammen und dann plötzlich war das ganze Haus in Feuer gehüllt.» Beim Gebäude handle es sich um ein altes Bauernhaus, welches heute nur noch als Wohnhaus genutzt werde. «Es war wunderschön. Leider sieht es so aus, als ob es komplett zerstört wurde.»

Die Kantonspolizei Bern bestätigt den Einsatz gegenüber 20 Minuten. «Der Löscheinsatz dauern noch an», sagt Sprecher Christoph Gnägi. Nach derzeitigen Informationen seien keine Personen zu Schaden gekommen. «Es sieht aber danach aus, als ob das Haus nicht mehr bewohnbar ist», so Gnägi.



(cho)