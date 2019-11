Autofahrer parkiert 30 Minuten bei Bushaltestelle

Mit seinem roten Auto sorgte dieser Autofahrer für rote Köpfe. Um 18.15 Uhr fuhr er am Dienstag auf das Parkfeld an der Endstation der Buslinie 11 und 21 beim Berner Hauptbahnhof, verliess das Fahrzeug und liess es stehen. «So etwas Dreistes habe ich noch nie gesehen. Das muss der grösste Parksünder der Schweiz sein», so ein Leser-Reporter, der die Szene festhielt. Die Busfahrer hätten zuerst gehupt, danach aber die Passagiere etwas weiter vorne aussteigen lassen.

Bernmobil-Sprecher Rolf Meyer bestätigt den Vorfall gegenüber 20 Minuten: «Glücklicherweise konnten wir den Betrieb aufrecht erhalten. Es kam zu keinen Verzögerungen.» Warum der Autofahrer an dieser unglücklichen Stelle parkierte, ist nicht bekannt. Fest steht, für ihn hat das Ganze keine Konsequenzen: «Wir haben keine Anzeige erstattet», so Meyer. Auch die Kantonspolizei Bern wurde nicht informiert, daher bleibt der Fahrer auch von einer Parkbusse verschont. Laut dem Leser-Reporter blockierte das Auto den Parkplatz rund 30 Minuten.

(cho)