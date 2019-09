Restauranttester Bumann verzweifelt in Egerkingen

Der Walliser Restauranttester Daniel Bumann verzweifelt: «Das ist mit Abstand die Krönung von dem, was ich bisher erlebt habe – das ist unterirdisch.» In der neusten Staffel von «Bumann der Restauranttester» ist der Gastronom im solothurnischen Egerkingen unterwegs. Im Restaurant Sternen will Bumann den Besitzern Stefan und Sandra unter die Arme greifen.

Dies erweist sich jedoch schwieriger als gedacht: Der Wirt muss für eine Solothurner Weinsuppe das Kochbuch zur Hand nehmen, der Löffel, der zum Probieren gebraucht wurde, wird zum Weiterkochen verwendet und die Zubereitung der Vorspeise dauert über eine Stunde. Daniel Bumann bricht das Testessen frühzeitig ab. Er habe genug gesehen, gibt er dem Solothurner Ehepaar zu verstehen.

Sein Vorschlag: Das Restaurant soll bis auf weiteres geschlossen werden. Denn nicht nur finanzielle, sondern auch gesundheitliche Probleme plagen das Wirtspaar. Stephan steht rund um die Uhr im Restaurant und kann abends vor Kummer kaum einschlafen. Seine Frau Sandra kämpft immer noch mit den Folgen ihrer Leukämie.

Die erste Folge der neuen Staffel «Bumann der Restauranttester» wird am 9. September um 20.15 auf 3+ ausgestrahlt.

