«Das ist wohl die teuerste Suppe im Alpenraum»

Nächste Woche führt die Primarschule Schmitten ihre traditionellen Schneesporttage durch: Von Mittwoch bis Freitag können sich die Kinder auf ihren Skiern und Snowboards austoben.

Übernachtungskosten fallen keine an: Die Schüler werden am Morgen jeweils mit dem Car ins Skigebiet Schwarzsee und am abends wieder nach Hause gefahren.

Auch beim Mittagessen auf der Riggisalphütte spart die Schule Geld: Am Mittwoch und Donnerstag sollen die Kinder ein Picknick mitnehmen, wie dem Brief an die Eltern zu entnehmen ist. Offeriert werden lediglich Suppe und Tee. Suppenschalen und Becher müssen ebenfalls von zu Hause mitgebracht werden.

Tagessuppe in Beiz wäre günstiger

Für die Verpflegung während den drei Tagen stellt die Gemeinde den Eltern 48 Franken in Rechnung. Damit sind nicht alle einverstanden: 16 Franken pro Tag empfinde er angesichts der Verpflegungsleistungen als «Dreistheit», sagt ein Vater, der sich bei 20 Minuten gemeldet hat und anonym bleiben möchte: «Die Kinder schlürfen wohl die teuerste Suppe im ganzen Alpenraum.» Er verweist auf das Bärghuus Riggisalp, das nur wenige Meter von der Alphütte entfernt liegt: Dort kostet die Tagessuppe im Vergleich 7.50 Franken.

Das Bundesgericht entschied im Dezember 2017, dass auch ergänzende schulische Angebote wie zum Beispiel Klassenlager und Exkursionen dem Grundsatz der Unentgeltlichkeit unterliegen. Seither dürfen die Gemeinden den Eltern maximal 10 bis 16 Franken pro Tag und Kind für die Verpflegung in Rechnung stellen. Die Schule Schmitten schöpft diesen Kostenrahmen also voll aus.

«Man müsste Suppe vor Ort testen»

Gemeinderat Markus Julmy, zuständig für das Ressort Bildung, verteidigt die Praxis der Schule. Er verweist auf das im November 2019 verabschiedete Schulreglement, in dem die 16 Franken für die Verpflegung klar festgehalten seien. Der Gemeinderat habe sich «anlässlich einer ordentlichen Sitzung darauf geeinigt». Es sei jedoch nicht so, dass man sich bewusst für den Höchstbeitrag entschieden habe. Umliegende Gemeinden würden im Übrigen ebenso viel für die Verpflegung verrechnen.

Die Kostenbeteiligung der Schmittener Eltern hält Julmy, der für die CVP im Freiburger Grossrat sitzt, für fair – insbesondere wenn man sie mit den Preisen in vielen Bergrestaurants vergleiche: «Mit einer Gulaschsuppe und einem Getränk ist man schnell bei 16 Franken und mehr.» Abgesehen davon sei nicht bekannt, was genau für eine Suppe den Kindern serviert werde. «Um ihren quantitativen und qualitativen Wert beurteilen zu können, müsste man sie vor Ort begutachten und testen», so Julmy.

Was auch immer am Mittwoch und Donnerstag für Suppen aufgetischt werden, am meisten dürften sich die Kinder ohnehin aufs Zmittag am Freitag freuen. Dann gibt's nämlich Spaghetti.

