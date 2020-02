St. Galler Fans glauben an YB-Verschwörung

Die Geschichte

Der Spitzenkampf zwischen dem FC St. Gallen und den Berner Young Boys glich am Sonntag einer Achterbahnfahrt der Gefühle. Nach einem dramatischen Spielverlauf führten die Ostschweizer in der 91. Minute mit 3:2. Praktisch in der letzten Minute der Nachspielzeit kam es dann zu weiteren spektakulären Szenen: YB-Spieler reklamierten beim Schiedsrichter Alain Bieri ein Handspiel. Nachdem sich dieser die Videobilder ansah, entschied der Unparteiische auf Elfmeter.

«Im Stadion explodierten die Gefühle auf beiden Seiten, als der St. Galler Goalie den Elfer von Hoarau halten konnte», beschreibt ein Leser-Reporter die Szene. Die Young Boys wollten gerade den resultierenden Eckball ausführen, als Schiedsrichter Bieri die Gelbe Karte zückte und den Keeper vom FC St. Gallen verwarnte. Er hatte sich beim Elfer zu früh von der Linie gelöst. Der Penalty wurde wiederholt. Hoarau traf beim zweiten Anlauf und stahl den Espen in den letzten Sekunden des Spiels den Sieg. «Während Gelb-Schwarz durchdrehte und jubelte, pfiffen sich die Ostschweizer die Seele aus dem Leib», so der Leser-Reporter.

So argumentieren die Kritiker

Die Entscheidung des Schiedsrichters und des VAR, den Elfer wiederholen zu lassen, sorgt auch am Tag danach noch für viel Gesprächsstoff. Ein 20-Minuten-Artikel wurde über 900 mal kommentiert. Viele Leser ärgern sich über die Entscheidung: «Den Elfer wiederholen zu lassen, ist ein absoluter Skandal. Da könnte man wirklich jeden einzelnen Penalty wiederholen lassen», schreibt User Tegridy.

Ähnliche Meinungen sind auf Twitter zu finden:



Ja meine Güte. Bei dieser Regelauslegung kannst du natürlich jeden zweiten Penalty wiederholen. Ein Indikator, dass das kleinlich war: Kein einziger Berner hat nach dem verschossenen Elfer protestiert. #fcsgyb @srfsport pic.twitter.com/x4NAw3IVdm — Silvan Schweizer (@SchweizerSilvan) February 23, 2020

Im Forum des FC St. Gallen wittert manch einer gar eine Verschwörung: «Ein absoluter Witz ist das. Das hat mit Fussball nichts mehr zu tun. Da sind andere Mächte im Spiel», schreibt ein User. Parolen wie «Skandal», «Mafia» und «Bieri ist wohl YB-Fan» sind im Forum zu Hauf zu lesen.

So erklärt sich der Schiedsrichter

Für den Schiedrichter Alain Bieri war der Spitzenkampf vom Sonntag kein einfaches Spiel. Nach Abpfiff wurde er von wütenden Spielern, Betreuern und Funktionären des FC St. Gallen zur Rede gestellt. Für Bieri war die Situation jedoch klar: «Mit dem VAR kann überprüft werden, ob sich der Goalie zu früh von der Linie löst. Da gibt es keinen Interpretationsspielraum.»

Schiedsrichter Alain Bieri erklärt, warum der Penalty von YB wiederholt werden musste. @FCSG_1879 #bscyb pic.twitter.com/si5BTrTJCx — Zum Runden Leder (@zumrundenleder) February 23, 2020

Das sagen die Berner

Sogar in Bern können Fans den Ärger der St. Galler gut verstehen: «Der Frust über das sicher geglaubte Fest, das in letzter Sekunde noch verdorben wurde, ist verständlich. Allerdings sind sämtliche Argumentationen unsachlicher Kleinkinderkram», schreibt ein User ins YB-Forum. Andere bitten um Verständnis: «Jeder sollte sich mal die ehrliche Frage stellen, wie er reagiert hätte, wenn uns das in einem wichtigen Spiel gegen Basel passiert wäre. Ich hätte ohne Zweifel ziemlich überbissen.»

Andere Fans ärgern sich über den VAR und den modernen Fussball: «Diese VAR-Kapriolen sind etwas vom Furchtbarsten, das es gibt.» Wieder andere Fans sind der Meinung, dass die Ostschweizer den Entscheid einfach akzeptieren sollten:

Beide Füsse klar weg von der Linie. #DealWithIt pic.twitter.com/dkjqouFguh — Jan Flueckiger (@fljan) February 24, 2020

So reagierten die Trainer auf den Entscheid

Auch für die beiden Trainer war es ein emotionales Spiel. Besonders für FCSG-Trainer Peter Zeidler, der zweimal glaubte, das Spiel gewonnen zu haben: «Ich frage mich, warum sich Herr Bieri die Szenen nicht noch einmal auf Video angesehen hat», so Zeidler an der Pressekonferenz nach dem Spiel.

Das sagt FC St. Gallen Trainer Peter Zeidler zu den umstrittenen Szenen. (Video: FC St. Gallen)

An der Pressekonferenz machte YB-Coach Gerardo Seoane deutlich, dass er die Aufregung verstehen könne. Das Regelwerk sei aber eine Sache des Schiedsrichters, in die er sich nicht einmische – «meine Meinung ist sowieso durch eine gelb-schwarze Brille geprägt», sagt Seoane weiter.

Das sagt YB-Coach Seoane zum Entscheid, den Elfmeter wiederholen zu lassen.

