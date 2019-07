«Der Entscheid fällt in Sekundenbruchteilen»

Im Interview mit 20 Minuten schilderte der Sprecher der Berner Kantonspolizei, Christoph Gnägi, was am Mittwoch in Bern passierte und wie es zur Schussabgabe durch einen Polizisten gekommen ist. Zudem erklärt er, weshalb die Polizei nicht auf eine Taser-Pistole zurückgegriffen hat. «Noch nicht alle Polizisten sind für einen Taser genügend ausgebildet», sagt Gnägi. Mehr im Video

(miw)