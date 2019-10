«Der Tod des Ehepaars hat uns schockiert»

Ein Ehepaar wurde am Montag tot in seiner Wohnung in Courfaivre im Kanton Jura aufgefunden – eines der Kinder entdeckte die Leichen am Vormittag. Vor Ort konnte eine Tatwaffe sichergestellt werden,es handelt sich um eine Hieb- und Stichwaffe. Details wollte die Kapo noch nicht bekannt geben.

«Die Liebe für Greifvögel in Erinnerung behalten»

Während die Polizei den genauen Tathergang zu rekonstruieren versuchte, sickerte schell die Identität der Toten an die Öffentlichkeit durch: Bei den beiden handelt es sich um ein bekanntes Falkner-Ehepaar aus der Region. Sie führten vor ihrer Trennung die Siky Ranch in Crémines BE.

Dort hat man inzwischen öffentlich zum Vorfall Stellung genommen: «Die Nachricht vom Tod des Ehepaars hat uns schockiert», schreiben die neuen Betreiber des Zoos – man sei tief betroffen. «Für die gute Zusammenarbeit und die Zeit, die wir gemeinsam mit C.* und M.* verbringen durften, sind wir sehr dankbar», heisst es weiter. Man werde die beiden nicht vergessen: «Vor allem ihre enorme Liebe zu den Greifvögeln und ihre Passion für die Falknerei werden uns in Erinnerung bleiben.» Derweil wolle man aber vor allem den Angehörigen das tiefste Beileid aussprechen. Das Paar hinterlässt drei gemeinsame Kinder; sie alle sind im Teenage-Alter.

Trauermarsch für Ehefrau

Um gemeinsam zu trauern, will man in Courfaivre einen stillen Gedenkmarsch für die verstorbene Ehefrau, die schon in den Vormonaten Opfer häuslicher Gewalt wurde, durchführen. Rund hundert Personen haben dem Anlass zugesagt.

Am Mittwochmorgen meldeten sich auch noch die Behörden: Die Staatsanwaltschaft informierte, dass vor Ende der Woche eine Pressemitteilung herausgegeben wird und dass sie dann auf diverse offene Fragen antworten will.

*Name der Redaktion bekannt

(miw)