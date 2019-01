Berner im Wettstreit gegen die Weihnachts-Pfunde

Bern hat einen neuen Lauf: Am Sonntag in einer Woche findet in Bern zum ersten Mal der Run and Walk statt. Die Rennstrecke zwischen Dählhölzli und Auguetbrücke führt entlang des Aareufers und ist zu 95 Prozent Naturweg. Interessierte brauchen keine erfahrenen Läufer zu sein, um am 13. Januar die 10 Kilometer lange Distanz zu bestreiten. Mit dem Walk-Angebot können die gemütlicheren unter den Teilnehmern die Route sogar gehen.

Aber sind die Leute überhaupt gewillt, bei diesen bitter kalten Temperaturen eine solch lange Strecke zu laufen? Heinz Bigler, Zuständiger für Sponsoring und Marketing, gegenüber 20 Minuten: «Die Anmeldungen flattern nur so herein. Mit so vielen hatten wir nicht gerechnet.» Man müsse sogar darauf achten, dass die Kapazität von 1000 bis 1200 Teilnehmern nicht überschritten werde.

Festtagsbäuchlein verlieren

Um sein schlechtes Gewissen wegen der ausgiebigen Festtags-Esserei zu beruhigen, sei dieser Anlass perfekt geeignet, meint Bigler: «Die ideale Gelegenheit, um sein Festtagsbäuchlein loszuwerden, welches sich so manche während den Feiertagen zugelegt haben.»

Die Kulisse von Bern sei zudem viel schöner als die des geschlossenen Fitness-Studios. Noch schöner wäre die Landschaft, wenn es am Wettkampftag noch Schnee hat. Das mache den Lauf abenteuerlicher und herausfordernder. Mit Schnee sei in den nächsten Tagen in Bern aber nicht zu rechnen, teilt Meteo Schweiz mit. Für eine genaue Prognose sei es jedoch noch zu früh.

Egal ob mit oder ohne Schnee; mit dieser Veranstaltung wollen die Organisatoren die Leute dazu animieren, sich auch im Winter sportlich zu betätigen und so frisch ins neue Jahr zu starten. Dass sich auch viele Kinder – bis jetzt 128 – angemeldet haben, freue ihn umso mehr: «Wir wollen auch Kinder motivieren, raus in die Natur zu gehen.»

Mehr Frauen als Männer

Erste Zahlen zeigen, dass momentan die Frauen die Überhand haben: Von allen Teilnehmenden sind 52 Prozent Frauen, was laut Bigler überdurchschnittlich sei. In der Kategorie Run4Me ohne Zeitmessung beträgt der Frauenanteil sogar 82 Prozent. Für noch grösseren Frauenpower sorgt Eva Hürlimann ,Weltrekordhalterin in der fünffachen Ironman-Distanz in fünf Tagen, die als Ehrenstarterin mitläuft.

Auf die Sieger des Laufes wartet eine Medaillen-Ehrung. Kinder erhalten dazu noch einen gratis Eintritt ins Vivarium des Tierparks Dählhölzli. Die Startkosten für den Lauf belaufen sich auf 30 bis 50 Franken. Wer spontan mitmachen will, kann sich vor Ort noch anmelden. Es sind noch knapp 100 Plätze fei.

