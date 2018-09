Herr Sachs, was verleitet jemanden dazu, die eigene Familie anzugreifen und einen Unbeteiligten zu töten?

Da man die genaue Krankheit des Mannes nicht kennt, könnten mehrere Faktoren eine Rolle gespielt haben. Der Täter könnte an Wahnideen gelitten haben, zum Beispiel auf Grund einer schizophrenen Erkrankung. Wenn sich eine Person in einem

solchen Wahn befindet, kann sie die Realität nicht mehr von der Vorstellung unterscheiden. Sie fühlt sich eventuell bedroht oder hintergangen, obwohl das gar nicht der Fall ist. Es kommt immer wieder vor, dass Menschen, die an einer Schizophrenie leiden, im Wahn auf Personen losgehen, die ihnen nahestehen.

Was geht der Person in diesem Moment durch den Kopf?

Die Person erlebt eine andere Realität. Sie könnte sich verfolgt oder gejagt fühlen und in anderen Menschen eine Gefahr sehen, obwohl diese gar nicht existiert. Ein Angriff auf eine fremde Person könnte somit aus der Sicht des Patienten als Notwehr angesehen werden.

Wie kann es sein, dass der Täter von der Anstalt beurlaubt wurde, obwohl er gefährlich ist?

Oft ist es auch für Fachleute schwierig abzuschätzen, ob eine psychisch erkrankte Person wirklich gefährlich ist oder nicht. Vor allem wenn es sich um Menschen handelt, die nicht viel über ihr Innenleben preisgeben oder nie als gewalttätig aufgefallen sind.

