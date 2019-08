Unerwarteter Segen für den beinlosen Berner

Seine Geschichte bewegt das ganze Land: Seit 20 Minuten erstmals über Yannick Rebsamen berichtet hat, der an Heiligabend bei einem Zugunfall beide Beine verlor, findet der sportbegeisterte Berner immer mehr Unterstützung. Rebsamen versucht derzeit via Crowdfunding Geld für spezielle Prothesen zu Sammeln. Auf seiner Gofundme-Seite sind bisher 36'000 Franken (Stand 2. August) zusammengekommen – zusammen mit etlichen herzerwärmenden Nachrichten von Spendern: «Ich bewundere deine Einstellung. Lieber Gruss aus Kenia von einem ehemaligen Berner», schreibt etwa Peter Christener. «Ich finde diesen jungen Mann extrem mutig. Seht nur seine Lebensfreude nach einem solchen Schicksalsschlag», schreibt Userin Stéphanie Coronetti.

«Solche Worte und Meldungen bedeuten mir mehr, als das Geld, das man mir spendet», sagt der 23-Jährige. Dennoch sei er dankbar für jeden Rappen, den man ihm schenke. Denn der lebensfrohe Rebsamen ist seinem Ziel deutlich näher gekommen. Die Schweizer Ortho-Team Gruppe hat sich vor wenigen Tagen eingeschaltet und will Rebsamen bei seinem Unterfangen unterstützen. «Die Hälfte der Kosten fällt dadurch weg. Ich brauche ‹nur› noch 150'000 Franken zu sammeln.» Rund 110'000 fehlen Rebsamen also noch, für seine Wunschprothesen.

Segen für Yannick Rebsamen

Die guten Orthopäden

Dass die Kosten um 50 Prozent gesenkt werden konnten, liegt daran, dass «das Ortho-Team auf Marge verzichtet und mit vertieften Einstandskosten arbeitet», so Daniel Gelbart, Mitglied der Geschäftsleitung. «Yannick ist ein cooler Typ mit viel Lebensfreude. Mit den neuen Prothesen ist er bald zurück in seinem Alltag.» Denn diese Prothesen würden viele Vorteile bringen: «Dank Mikroprozessoren kann er damit Treppensteigen, Hindernisse überwinden, Rückwärtslaufen und sogar Duschen und Schwimmen.» Mit seinen jetzigen sei dies nicht möglich.

Rebsamen hatte ursprünglich geplant, das Produkt in den USA zu erwerben. Laut Gelbart wäre dies jedoch nicht realistisch gewesen: «Für jeden kleinsten Service oder Anpassung hätte er in die USA fliegen müssen. Und davon braucht es einige bei so einem komplexen Produkt.» Weil die Firma auch über eine Filiale in Bern verfügt, kann Rebsamen die Prothese nun in seiner Heimatstadt beziehen und warten lassen.

Der Wille wird noch stärker

Rebsamen zeigt sich dankbar ob der Unterstützung der Firma – dies habe ihn noch mehr angespornt: «Das Ziel ist jetzt noch näher als zuvor. Den Rest schaffen wir auch noch», ist der Berner überzeugt.

(cho)